Es ist ein schwerwiegender Verdacht: Zwei Behördenmitarbeiter in Hamburg sollen Ausländern zu Unrecht Aufenthaltstitel verschafft und dafür Geld kassiert haben. Die Männer wurden verhaftet, auch gegen die betroffenen Ausländer wird ermittelt. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Auch in Lüchow-Dannenberg laufen Ermittlungen in einem ähnlichen Fall. Dabei sind Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung keine Kavaliersdelikte – den Beschuldigten drohen mehrjährige Haftstrafen.