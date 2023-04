Behörden-Ranking: In Hamburg gibt es eines der unbeliebtesten Ämter Deutschlands

Es gibt Schöneres als auf dem Bürgeramt zu sitzen – darin sind sich alle einig. Aber es ist nicht überall gleich schlimm – so jedenfalls das Ergebnis einer Auswertung von 47.480 Bewertungen zu 346 deutschen Meldebehörden. Eins vorweg: Sollten Sie eine Passangelegenheit zu erledigen haben, lohnt es sich offenbar, in Kassel zu sein, dort befindet sich die beste Behörde Deutschlands. In Hamburg offenbart das Ranking die ganze Bandbreite: Hier gibt es nämlich eine der besten Behörden Deutschlands und eine der unbeliebtesten. Wir verraten Ihnen, wo diese sind.

Ausgeführt hat die Analyse zum vierten Mal der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSBB). Untersucht wurden die Bewertungen von Bürgerämtern in den 40 einwohnerreichsten deutschen Städten. Deutschlandweit am zufriedensten sind die Bürger demnach in Kassel mit der Behördenarbeit vor Ort. Dass es in der nordhessischen Großstadt nur eine Behörde gibt, in der Ausweis- und Meldeangelegenheiten erledigt werden können, scheint dabei nicht zu stören. Die Kasseler vergeben 4,1 von 5 möglichen Sternen. Den letzten Platz im Ranking nimmt Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen ein, die Behörden dieser Stadt bekommen insgesamt nur 2,39 Sterne. Damit hält die Stadt den unguten Rekord, viermal in Folge auf dem letzten Platz zu landen.

Behördenranking: Hamburg mit leichter Tendenz nach oben

Die Hamburger Behörden werden etwas besser bewertet als beim letzten Ranking. Im Schnitt gab es hier 3,48 von 5 möglichen Sternen, was gleichbedeutend mit Platz 23 im VSVBB-Behörden-Ranking ist. Im November 2022 (beim letzten Ranking) wurden die Behörden im Durchschnitt noch mit 3,41 Sternen bewertet, es gibt also eine winzig kleine Verschiebung nach oben auf der Zufriedenheitsskala. Interessant ist jedoch, wie unterschiedlich die Bürgerämter innerhalb Hamburgs bewertet werden. So gibt es in der Hansestadt eine der sechs unbeliebtesten Behörden bundesweit, aber auch eine der 16 beliebtesten.

Ein Hamburger Service-Standort gehört zu den sechs unbeliebtesten der Nation

Der Service-Standort Hamburg Mitte bekommt nur 2,3 Sterne und gehört damit zu den sechs unbeliebtesten Behörden der Nation. Der Service-Standort City dagegen wird mit 4,5 Sternen bewertet und zählt somit zu den 16 beliebtesten Behörden des Landes. Es lohnt sich also, bei Meldeangelegenheiten zu gucken, in welche Behörde man geht.

Was ist aber das Ziel des Rankings? Natürlich eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit in den Bürgerämtern. „Seit wir das VSVBB-Behördenranking im Jahr 2020 zum ersten Mal durchgeführt haben, hat sich die bundesweite Durchschnittsbewertung jedes Mal verbessert. Das ist grundsätzlich ein positives Signal. Mit durchschnittlich 3,59 Sternen werden die Behörden in Deutschlands größten Städten aber trotzdem nicht wirklich positiv bewertet“, kommentiert Angelika Menze, erste Vorsitzende des VSVBB, die Untersuchungsergebnisse.

Sie ist enttäuscht, dass die Bürgerämter sich nicht für ihre eigenen Bewertungen interessieren: „Wir haben festgestellt, dass die analysierten Behörden die eigenen Bewertungen kaum zu reflektieren scheinen. Noch immer signalisieren nämlich die wenigsten Behörden ein Interesse an der Meinung der Bürger, indem sie auf öffentliche Bewertungen reagieren.“ Es gibt also durchaus Luft nach oben. Bundesweit.