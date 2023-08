Nächste Haltestelle: Kaskadenpark. Oder doch nicht? Eigentlich sollten seit Donnerstag zwei Buslinien einen zusätzlichen Stopp im Neubaugebiet Jenfelder Au einlegen. Doch obwohl die entsprechende Haltestelle so gut wie fertiggestellt und auch in der HVV-App angezeigt wurde, fahren durch die Straße keine Busse. Dahinter steckt ein ganz besonderer Behörden-Eiertanz – der wohl noch Jahre andauern wird.

Nächste Haltestelle: Kaskadenpark. Oder doch nicht? Eigentlich sollten seit Donnerstag zwei Buslinien einen zusätzlichen Stopp im Neubaugebiet Jenfelder Au einlegen. Doch obwohl die entsprechende Haltestelle so gut wie fertiggestellt und auch in der HVV-App angezeigt wurde, fahren durch die Straße keine Busse. Dahinter steckt ein ganz besonderer Behörden-Eiertanz – der wohl noch Jahre andauern wird.

Auf den ersten Blick sieht die Wilsonstraße in Jenfeld aus wie viele andere Straßen in Hamburg: Hier fahren Autos oder parken an den Seiten, einige Anwohner hängen ihre Wäsche auf dem Balkon auf, andere gehen in den Supermarkt, ab und an kommt ein Radfahrer vorbei. Obwohl das Neugebiet Jenfelder Au im Hamburger Osten noch mitten im Bau ist, wohnen hier immer mehr Menschen oder verabreden sich, um in eins der neuen Cafés zu gehen. Sogar die Kita ist schon in Betrieb.

Jenfelder Au: Durch diese Straße fahren keine Busse

Was dort bisher noch fehlte, war eine direkte Bus-Anbindung. Bislang fahren die Linien hauptsächlich um das Neubaugebiet herum – das sollte sich ab dem 24. August endlich ändern. Geplant war, die Linie 29 der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), die von Rahlstedt nach Bergedorf fährt, sowie die Linie 162 der Hochbahn, die zwischen Rahlstedt und Wandsbek Markt pendelt, einen Zwischenstopp an der Jenfelder Au einlegen zu lassen. Der Name der neuen Haltestelle: Kaskadenpark.

Die Haltestelle Kaskadenpark wurde am Donnerstagvormittag noch regulär in der App angezeigt. Screenshot HVV-App Die Haltestelle Kaskadenpark wurde am Donnerstagvormittag noch regulär in der App angezeigt.

Doch obwohl an Aushängen am Wandsbeker Markt und auch in der HVV-App dieser neue Stopp regulär angezeigt wurde, sind an diesem Donnerstag in der Wilsonstraße keine Busse in Sichtweite. Die Haltestelle lässt sich auf dem Gehweg zwar bereits erahnen, dort fehlt allerdings noch das Wartehäuschen plus Beschilderung. Am Anfang der Straße steht dafür ein riesiges, gelbes Warnschild mit der Aufschrift „Langsam!“ und dem Hinweis, dass es sich um eine Baustraße handele.

Baustraße: Deshalb dürfen hier keine Busse durchfahren

„Die Straßen im Neubaugebiet sind noch nicht offiziell für den Verkehr freigegeben“, erklärt Hochbahn-Sprecherin Saskia Huhsfeldt. „Davon sind dann natürlich auch unsere Busse betroffen.“ VHH-Sprecherin Janina Rautenstrauch-Ulbricht bestätigt das. Gemeinsam habe man eigentlich den 24. August als Startdatum für die Haltestelle Kaskadenpark angepeilt.

Die Wilsonstraße wird als Baustraße ausgeschildert – deshalb dürfen keine Busse durchfahren. Annalena Barnickel Die Wilsonstraße wird als Baustraße ausgeschildert – deshalb dürfen keine Busse durchfahren.

Eigentümer der Straße ist der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG), der zur Finanzbehörde gehört. „Bei Baustraßen handelt es sich um ein Privatgelände. Der LIG haftet bei allen Schäden und ist alleinverantwortlich für die Durchsetzung der Verkehrssicherung“, erklärt Sprecherin Kerstin Wilmes. „Die Polizei hat keine Möglichkeit, einzugreifen oder zu sanktionieren, zum Beispiel bei Verkehrsverstößen.“ Erst nach vollständiger Herstellung der Straße und der Übergabe an den Bezirk Wandsbek könne die Wilsonstraße deshalb für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden.

SPD-Politiker fordert sofortige Anbindung für die Jenfelder Au

Kopfschütteln darüber beim verkehrspolitischen Sprecher der SPD, Ole Thorben Buschhüter. „Wir wollen, dass Neubaugebiete möglichst frühzeitig an den ÖPNV Anbindung erhalten. Das hat auch die Bürgerschaft im letzten Jahr so beschlossen. Doch der LIG sperrt hier den Busverkehr weiter aus, während Autos und Fahrräder längst erlaubt sind“, sagt er der MOPO. Er verlangt von dem Landesbetrieb, die Verweigerungshaltung aufzugeben. „Die direkte Anbindung für die Jenfelder Au ist überfällig.“

Doch dafür gibt es aktuell wenig Hoffnung. Sprecherin Wilmes kündigt an, dass die Haltestelle voraussichtlich erst Ende 2025 in Betrieb genommen werden könne – also mehr als zwei Jahre später als ursprünglich geplant. Auf MOPO-Nachfrage hat die Hochbahn den Kaskadenpark wieder aus der HVV-App streichen lassen. Für die Anwohner ist es bereits die zweite Bus-Enttäuschung: Anfang 2022 wurde die Linie X22 nicht – wie von den Bürgern gewünscht – von Jenfeld Zentrum bis zur Jenfelder Au erweitert. Das Neubaugebiet mit mehr als 100 Wohnungen entsteht auf dem 35-Hektar-Areal der ehemaligen Lettow-Vorbeck Kaserne.