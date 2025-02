CDU-Wahlhelfer werden bepöbelt, Plakate angezündet, und eine Farbattacke auf die CDU-Parteizentrale am Leinpfad gab es auch schon. Aus all dem hat Dennis Thering, Spitzenkandidat der Hamburger CDU, Konsequenzen gezogen. Er berichtet, dass er nur noch mit Bodyguards auf die Straße gehe, seit er kürzlich auf dem Isemarkt von einer Frau mit dem Einkaufsbeutel attackiert worden sei. Wahlkampf in Hamburg. So aufgeheizt war die Atmosphäre in der Politik lange nicht. Noch zwei Wochen sind es bis zur Bundestags-, drei bis zur Bürgerschaftswahl. Die MOPO nahm das zum Anlass, sich den Straßenwahlkampf der Parteien aus nächster Nähe anzusehen. Und stellte fest: Die Leute sind besorgt.