Die Zeit unter der Ein-Prozent-Marke ist vorbei: Die Bauzinsen steigen schneller als erwartet, noch in diesem Sommer wird laut Experten die Drei-Prozent-Marke bei Hypotheken-Darlehen erreicht. Damit verteuert sich der Kauf von Wohnungen und Häusern deutlich. Und wer die höheren Zinsen nicht zahlen kann, muss seine finanzierte Immobilie wieder verkaufen. Aber schreckt das die Hamburger wirklich ab? Oder steigen die Immobilienpreise trotzdem weiter? Die MOPO fragte bei Experten nach.

„Der Immobilienmarkt ist wie eine donnernde Dampflok“, sagt Makler René Müller, Immobilienökonom von Bauwerk Hamburg. „Sie wird jetzt durch steigende Zinsen keine Vollbremsung hinlegen, aber es ist weniger Kohle im Kessel und sie wird langsamer.“ So werde es wohl zu einer Dämpfung der Preise kommen. Doch dieser etwas sinkende Nachfrage-Effekt entsteht vor allem durch junge Familien in der Altersgruppe Mitte 20 bis Mitte 30. „Für sie nimmt einfach die Erschwinglichkeit für den Kauf einer Immobilie ab.“

Für das ältere Ehepaar aus Hummelsbüttel, das seinen Walmdach-Bungalow verkauft, um sich dafür eine schicke Wohnung in zentraler Lage zu kaufen, ändert sich hingegen kaum etwas. Auf ihre Entscheidungen würden sich nämlich die steigenden Zinsen kaum auswirken.

Überall in Hamburg wird gebaut, auch an einigen begehrten Lagen an Kanälen. Imago