Der Dreckschleuder Kollaustraße geht es an den Kragen – Arbeiten beginnen

Immer wenn ein Auto über die Kollaustraße in Lokstedt rollt, gelangt Mikroplastik von den Reifen in die Umwelt. Damit solche und andere Schmutzpartikel nicht mehr übers Regenwasser in die Kollau geschwemmt werden, baut der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) einen Filter. Während der Bauzeit müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen.

Das aktuell über ein getrenntes Siel gesammelte Regenwasser wird künftig unter der Kollaustraße hindurch zur Grüninsel zwischen Kollaustraße, Alte Kollaustraße und Nedderfeld geleitet. Dort ist ein bepflanzter Bodenfilter geplant, der das Straßenwasser säubert, bevor es in die Schillingsbek eingeleitet wird. Die Schillingsbek mündet als Bach in die Kollau.

Kollaustraße: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Der Bau der Sielquerung wird vom 11. Juni bis voraussichtlich Mitte September 2023 dauern. Die Installation der Bodenfilteranlage beginnt wohl im Oktober 2023 und wird voraussichtlich Ende Juni 2024 abgeschlossen sein.

So soll der neue Regenwasserfilter am Siemersplatz einmal aussehen. BVM So soll der neue Regenwasserfilter am Siemersplatz einmal aussehen.

Während der Arbeiten werden zeitweise einzelne Fahrspuren auf der sechsspurigen Kollaustraße gesperrt. Nach Fertigstellung der Sielquerung sollen wieder alle Fahrstreifen befahrbar sein. Der Fuß- und Radverkehr wird für die Zeit der Maßnahme um die Baustelle herumgeleitet.

Das könnte Sie auch interessieren: Mikroplastik in Fischen: Studie kommt zu überraschendem Ergebnis

Im Zeitraum der Arbeiten endet die Buslinie 5 an der Haltestelle „Siemersplatz“. Die Haltestelle „Nedderfeld“ wird für die gesamte Bauzeit bis voraussichtlich Juni 2024 circa 80 Meter in Richtung „U Niendorf Markt“, hinter die Einmündung Alte Kollaustraße verlegt. (abu)