Fast zehn Jahre haben die Planungen und Vorbereitungen gedauert! Aber nun tut sich endlich was im Rathausviertel in Wilhelmsburg. 1900 Wohnungen entstehen dort in einem Vorzeigequartier mit viel Grün und Wasser, alle Häuser mit Erdwärme statt Gas beheizt. Aber bevor das Klima profitiert, kreisen jetzt erst mal die Kettensägen. 181 große Bäume werden derzeit gefällt!