Bauarbeiten für neuen XXL-Busbahnhof im Hamburger Osten starten

Es geht los in Rahlstedt! Die Busse in Hamburgs bevölkerungsreichstem Stadtteil fahren schon lange an der Kapazitätsgrenze – deshalb wird der Busbahnhof jetzt abgerissen und durch einen XXL-Neubau ersetzt. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

Drei einzelne, breite Fahrtbuchten und Wartebereiche mit grünen Dächern: So soll die neue Busanlage in der Amtsstraße einmal aussehen. Aktuell halten hier täglich etwa 1200 Fahrzeuge 15 unterschiedlicher Linien, das ergibt in der Hauptverkehrszeit 85 pro Stunde. Rund 13.000 Fahrgäste steigen dort pro Tag ein, aus oder um.

Busbahnhof Rahlstedt wird abgerissen und neu gebaut

Wenn die neue S-Bahnlinie S4 am Bahnhof nebenan hält, werden es noch viel mehr sein. Um da mithalten zu können, muss die Busanlage erweitert werden. „Dazu werden neue Bike + Ride-Anlagen und Fahrradbügel gebaut“, kündigte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) an. „So können die Menschen im Stadtteil bequem vom Fahrrad oder Bus auf die Bahn umsteigen.“ Auch ein P+R-Parkhaus, ein hvv-Switch-Point mit Carsharing-Autos und eine Stadtradstation sind in der Nähe geplant.

Bis zum Sommer 2026 wird der Busbahnhof komplett abgerissen und neu gebaut. Für die Fahrgäste gibt es gute Nachrichten: Laut Hochbahn-Technikvorstand Jens-Günter Lang werden die Arbeiten „unter rollendem Rad“ durchgeführt. Bedeutet: Die Busse fahren wie gewohnt.

So sieht der Busbahnhof in Rahlstedt derzeit noch aus. Patrick Sun So sieht der Busbahnhof in Rahlstedt derzeit noch aus.

Nach Busbahnhof wird die neue S4 in Rahlstedt gebaut

Im Anschluss beginnen dann die Bauarbeiten der Deutschen Bahn für die neue S4-Linie in Rahlstedt. Bis Ende 2027 soll diese dann im 10-Minuten-Takt fahren und die bisher halbstündlich verkehrende Regionalbahn RB81 ersetzen. Dafür werden zwei Fußgängertunnel, eine Straßenbahnunterführung sowie der Bahnsteig abgerissen und neu gebaut.

Der Bahnhof Rahlstedt, an dem noch die RB81 hält, muss für die S4-Bauarbeiten fast zwei Jahre gesperrt werden. Patrick Sun Der Bahnhof Rahlstedt, an dem noch die RB81 hält, muss für die S4-Bauarbeiten fast zwei Jahre gesperrt werden.

Für Fahrgäste bedeutet das allerdings, dass sie in dieser Zeit auf einen provisorisch errichteten Bahnsteig in der etwa ein Kilometer entfernten Scharbeutzer Straße ausweichen müssen. Grund dafür ist laut der Deutschen Bahn, dass die Gleise während der Bauarbeiten angehoben werden müssen und die Züge so auf keinen Fall am Rahlstedter Bahnhof halten können. Viele Buslinien werden in dieser Zeitspanne ebenfalls an die Scharbeuter Straße verlegt.