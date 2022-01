Elbchaussee: Dieser Kreuzungsbereich ist ab Montag gesperrt

Wegen Leitungsbauarbeiten muss ab Montag der Kreuzungsbereich Baron-Voght-Straße/Elbchaussee zwei Wochen lang gesperrt werden. Auch Radfahrer und der Busverkehr sind betroffen.

Die umfangreichen Leitungs- und Straßenbauarbeiten auf der Elbchaussee gehen weiter. Ab kommenden Montag ist der Kreuzungsbereich Baron-Voght-Straße/Elbchaussee dran. Dafür wird die Zufahrt von der Elbchaussee in die Baron-Voght-Straße sowie die Zufahrt von der Baron-Voght-Straße in die Elbchaussee für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch Radfahrer sind davon betroffen. Nur für Fußgänger ist der Weg weiterhin frei.

Bauarbeiten an der Elbchaussee dauern noch bis 2024

Zwischen Hochrad und Lünkenberg ist die Baron-Voght-Straße für Anlieger:innen frei. Auch die Tankstelle und das Parkhaus können von ihr aus weiterhin erreicht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Droht der Verkehrskollaps?: Arbeiten an Elbchaussee starten – sie dauern sieben Jahre

Wegen der Bauarbeiten muss auch der Busverkehr der Linie X21 umgeleitet werden. Diese fährt – in Abhängigkeit des Richtungsverkehrs – in der Elbchaussee vormittags (bis 12 Uhr) über die Jürgensallee, Am Internationalen Seegerichtshof und über die Christian-F.-Hansen-Straße. Am Nachmittag (ab 12 Uhr) geht’s über die Elbschlossstraße, Am Internationalen Seegerichtshof und über die Jürgensallee.

Die Bauarbeiten, die bis Freitag, den 28. Januar andauern werden, sind Teil einer großangelegten Sanierung der Elbchaussee, bei der die Radwege ausgebaut und die Fußwege erneuert werden. Zudem müssen Stromkabel neu verlegt und Trinkwasser- und Gasleitungen saniert werden. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt von der Parkstraße bis zur Manteuffelstraße haben im Mai 2021 begonnen und dauern bis voraussichtlich Anfang 2024.