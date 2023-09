Bauarbeiten auf Autobahn in Hamburg: Hier wird es in wenigen Tagen eng

Auf der A23 müssen Autofahrer bald wieder etwas mehr Geduld haben: Die Autobahn soll auf dem Hamburger Abschnitt erneuert und auf Schleswig-Holsteiner Gebiet saniert werden.

Im Zuge der Arbeiten werden die Auffahrten in Fahrtrichtung Heide an den Anschlussstellen (AS) Halstenbek-Rellingen und Halstenbek-Krupunder vom 19. September bis voraussichtlich zum 10. November 2023 gesperrt. Die Ausfahrten bleiben an beiden Anschlussstellen geöffnet.

Außerdem soll der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Nord ab dem 6. Oktober auf einem Fahrstreifen Richtung Hamburg und zwei Fahrstreifen Richtung Heide fließen. Dadurch werden die AS Halstenbek-Rellingen und die AS Halstenbek-Krupunder in Fahrtrichtung Süden gesperrt.

Pendler sollen den Bereich der Baustelle weiträumig umfahren

Pendlern wird geraten, das Autobahndreieck Hamburg-Nordwest weiträumig zu umfahren. Autofahrer aus dem westlichen Schleswig-Holstein können alternativ die L103 ab der AS Pinneberg Nord nutzen.

Pendlern aus dem nordwestlichen Schleswig-Holstein wird hingegen empfohlen, die A7 über die AS Quickborn oder die AS Henstedt-Ulzburg zu nutzen, um über die B432 oder B433 die nördlichen Bezirke Hamburgs zu erreichen.

Wer aus Hamburg kommt und auf die A7 Richtung Flensburg möchte, sollte die AS Stellingen umfahren und bereits früher, beispielsweise an der AS Volkspark, auf die A7 fahren. Alternativ können auch die Anschlussstellen Schnelsen und Schnelsen-Nord genutzt werden. (mp)