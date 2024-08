Pfleger wird zum Dieb: Arglose 95-Jährige betrogen

Ein Pflegedienstmitarbeiter steht im Verdacht, eine hochbetagte Seniorin bestohlen zu haben. Der 43-Jährige soll sich zunächst Zugang zur Wohnung der Frau und dann zu ihrem Konto verschafft haben. Mit ihm zusammen steht nun auch sein mutmaßlicher Komplize (39) vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern gemeinschaftlichen Diebstahl und Computerbetrug vor. In der Nacht auf den 2. August 2023 soll sich der 43-Jährige heimlich Zutritt zur Wohnung der von ihm betreuten 95-jährigen Frau im Ohkamp verschafft haben. Als zuständiger Pfleger bekam er den Haustürschlüssel vom Pflegedienst überlassen.

Dort klaute er laut Anklage ihre Girokarte, eine Sparkarte sowie mehrere Schecks, welche die alte Dame teilweise schon im Voraus ausgefüllt hatte. Am nächsten Morgen soll er damit 1.000 Euro an einem Geldautomaten abgehoben haben. Dies wiederholte er erneut am 3. August und am 1. September.

Hamburg: 95-Jährige ausgeraubt – Pfleger und Komplize vor Gericht

Einen der geklauten Schecks soll er seinem Komplizen überlassen haben, der sich damit vom Konto der Seniorin am 11. August 4.370 Euro auszahlen ließ. Auch am 14. August erschien jener Mann mit einem gestohlenen Verrechnungsscheck samt gefälschter Unterschrift in einer Sparkassenfiliale. Dort verlangte er die Auszahlung von 6.500 Euro. Doch der aufmerksame Bankmitarbeiter erkannte die Fälschung und lehnte eine Auszahlung ab.

Am Donnerstag wird den beiden Männern der Prozess vor dem Hamburger Amtsgericht gemacht.