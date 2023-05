Bankenstudie: Haspa hat höchste Digitalkompetenz in Deutschland

Die Hamburger Sparkasse ist die Bank mit dem besten Digitalangebot in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Retail-Banking-Untersuchung der Unternehmensberatung Finnoconsult. Die User Experience Studie analysiert jedes Jahr 230 Banken in Europa und Nordamerika anhand von 300 Bewertungskriterien.

In diesem Jahr Haspa belegt den ersten Platz vor der Sparda Bank BW und der Deutschen Bank. International steht sie auf Rang 6. Gelobt wird die überzeugende Digitalstrategie und das breite Leistungsangebot z.B. beim Online-Banking und in der Sparkassen-App. Auch in der Kundenkommunikation kann die Haspa punkten z.B. den Haspa-Beraterfinder, mit dem der Kunde gezielt online den passenden Berater auswählen kann.

Chris Berger, Co-Founder von Finnoconsult fasst das Ergebnis zusammen: „Dieses Jahr ist die Hamburger Sparkasse Vorreiter insbesondere im Bereich der Omnichannel-Zugänglichkeit. Die Bank hat in den letzten 12 Monaten starke Verbesserungen u. a. in den Bereichen Video-Beratung, Mobile Version und Unterstützung der Gebärdensprache vorgenommen“.

Der Finnoscore basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen und bewertet objektiv die digitale Reife und das Innovationserlebnis von Banken.

Top 5 der Banken mit dem besten digitalen Kundenerlebnis in Deutschland