Die Betreiberin war verzweifelt, die Stammgäste traurig: Nach 140 Jahren stand die Kult-Kneipe „Die Glocke“ in Harvestehude vor dem Aus. Der Mietvertrag sollte nicht verlängert werden. Doch nun gibt es eine völlig unerwartete Wendung.

Die Betreiberin war verzweifelt, die Stammgäste traurig: Nach 140 Jahren stand die Kult-Kneipe „Die Glocke“ in Harvestehude vor dem Aus. Der Mietvertrag sollte nicht verlängert werden. Doch nun gibt es eine völlig unerwartete Wendung.

Für viele Stammgäste ist „Die Glocke“ gegenüber vom Isemarkt wie ihr zweites Wohnzimmer. Ein verrauchter Gastraum, Inventar aus dem letzten Jahrhundert und resolute Barfrauen, die ihr Herz genau am richtigen Fleck haben. Sie wissen, wer was am liebsten bestellt und wo er gerne sitzt, immer offen für ein Pläuschchen.

Nach 140 Jahren sollte damit eigentlich Schluss sein! Der Mietvertrag der „Glocke“ lief zum 31. Dezember aus und der Vermieter wollte ihn nicht verlängern. Betreiberin, Bardamen und Stammgäste waren verzweifelt.

„Die Glocke“: Unternehmer kauft die Kneipe

Doch nun die Wendung: Stolz verkündet Chefin Anna Gehlhaar-Schebesta: „Die Glocke ist gerettet!“ Ein Hamburger Unternehmer habe dem Immobilienbesitzer in letzter Minute die Räumlichkeiten abgekauft – und an die „Glocke“-Betreiberin weitervermietet, zunächst für fünf Jahre.

„Die Glocke“ gegenüber vom Isemarkt: Ein Unternehmer hat die Räumlichkeiten gekauft. Florian Quandt „Die Glocke“ gegenüber vom Isemarkt: Ein Unternehmer hat die Räumlichkeiten gekauft.

„Das ist für mich und das ganze Team das tollste Weihnachtsgeschenk überhaupt“, sagt Gehlhaar-Schebesta. „Ohne die Unterstützung der Medien wäre die geschichtsträchtige Zeit der Glocke wohl zu Ende gegangen. Sonst hätte unser Retter nicht davon erfahren.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schnitzel-Schock! Kultlokal in der Schanze vor Verkauf – jetzt könnte alles ganz schnell gehen

Der Käufer, der anonym bleiben möchte, interessiere sich sehr für den Erhalt Hamburger Kulturobjekte. „Und dazu gehört nun mal auch, dass eine Kult-Kneipe wie die Glocke nicht aus dem Stadtbild verschwinden darf“, so die Chefin.