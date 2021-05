Bald geht es los: Weitere Öffnungen für Hamburgs Schulen stehen fest

Jetzt steht auch in Hamburg fest: Die Schulen öffnen für viele Jahrgangsstufen wieder in voller Klassenstärke – und zwar ab dem 31. Mai. Das hat die Schulbehörde der MOPO bestätigt.

Noch am Mittwochvormittag hatte sich die Behörde auf MOPO-Nachfrage bedeckt gehalten, wollte keinen konkreten Termin benennen. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wusste am Dienstag noch nicht so recht, wie es mit den Schulen weitergehen soll. „Wir können das noch nicht terminieren“, sagte er auf MOPO-Nachfrage. Ein nächster Schritt seien sicherlich weitere Öffnungen im Bereich der Grundschulen, aber „die Planungen sind noch nicht abgeschlossen.”

Hamburg: Schluss mit Wechselunterricht – Schulen werden geöffnet

Doch der Druck stieg stetig: Denn ein Blick in die Nachbarschaft beweist – es geht auch anders. In Bremen dürfen zum Beispiel alle Grundschüler:innen bereits jetzt gleichzeitig in Präsenz in die Schule – bei höherer Inzidenz als in Hamburg.

Am Mittwochnachmittag fiel dann auch in Hamburg die Entscheidung: Die Schulen sollen weiter öffnen. „Bei einer Inzidenz über 100 haben wir Wechselunterricht ermöglicht, andere Länder haben ihre Schulen komplett geschlossen“, so Behördensprecher Peter Albrecht zur MOPO. „Und auch jetzt werden weitere Öffnungsschritte folgen. Ab 31. Mai werden viele Jahrgangsstufen in voller Präsenz wieder jeden Tag zur Schule gehen dürfen. Genauere Details werden zurzeit abgestimmt.“ (fkm)