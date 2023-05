Nach Bahnstreik-Absage: So ist die Verkehrslage in Hamburg

Nach der Absage des zweitägigen Warnstreiks bei der Bahn ist der Regional- und Fernverkehr in Hamburg weitestgehend planmäßig angelaufen.

Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montagmorgen. „Am Wochenende wurden viele Mitarbeiter kurzfristig kontaktiert, um so viele Schichten wie möglich zu besetzen.“ Im Fernverkehr seien derzeit rund 90 Prozent der geplanten Züge unterwegs. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr laufe weitestgehend ohne Einschränkungen.

Nach Streik-Absage Bahnverkehr „weitestgehend normal“ – Ausfälle möglich

Gebietsweise kann es trotzdem zu Ausfällen kommen, auch im Güterverkehr wird mit Einschränkungen zu rechnen sein. Passagiere werden gebeten, sich vor Reiseantritt über die üblichen Kanäle über ihre Fahrten zu informieren. Ab Dienstag soll der Fern- und Regionalverkehr dann wieder komplett normal laufen.

Das könnte Sie auch interessieren: Einigung in letzter Sekunde – Bahnstreik abgewendet!

Der von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ausgerufene Warnstreik sollte am Sonntag um 22 Uhr beginnen und 50 Stunden später enden, am Dienstag um 24 Uhr. Doch die EVG hatte den geplanten Ausstand am Samstag überraschend abgesagt. Zuvor hatte es im Tarifkonflikt mit der Bahn unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt am Main eine Verständigung gegeben, die nun Grundlage weiterer Tarifverhandlungen sein wird. Die Tarifrunde betrifft 230.000 Beschäftigte, 180.000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. (dpa)