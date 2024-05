Mega-Störung: Bahnstrecke Hamburg-Berlin komplett dicht!

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Wie eine Bahn-Sprecherin der MOPO sagte, gibt es zwischen Schwarzenbek und Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine Oberleitungsstörung. Seit 10.45 Uhr am Donnerstagvormittag sei die Strecke deshalb gesperrt. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im Fernverkehr.

Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt

„Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab oder werden nach Möglichkeit umgeleitet“, heißt es in der App der Deutschen Bahn. Allerdings ist auch die Ausweichstrecke über Uelzen ist dicht – hier liegen Bäume auf den Gleisen. Deshalb werden die Züge über Hannover und Stendal in Sachsen-Anhalt umgeleitet.

Auf freier Strecke stünde kein Zug, so die Bahnsprecherin. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist unklar. (elu)