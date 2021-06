Bahnhof Altona: Ekelbilder: So sieht’s im Parkhaus aus – Politik verärgert über DB

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg hatte in der MOPO einen Runden Tisch zum verdreckten Bahnhof Altona und den Saufgelagen dort gefordert. Nun gibt es schon wieder neuen Ärger. Das Parkhaus am Bahnhof wird offenbar als öffentliche Toilette benutzt. Jetzt will die Bezirkspolitik den Druck auf die DB erhöhen.

Die Fotos, die ein Leser der MOPO schickte, sind wirklich unappetitlich und die Zustände unhaltbar. Auf mehreren Etagen des Parkhauses sind in den Treppenaufgängen Kothaufen zu sehen, teils bereits verschmiert. In den Ecken gibt es Urinpfützen und teils wurde offenbar an die Wände gepinkelt.

Ein Obdachloser schläft in einer Ecke im Parkdeck des Bahnhofs Altona. Immer mehr Wohnungslose suchen sich hier einen warmen, trockenen Platz. hfr Foto:

„Im Treppenhaus kommt einem ein strenger Geruch nach Urin und Fäkalien entgegen“, so Stephan Brech aus Altona. Und das auf allen Ebenen. Nach regelmäßiger Reinigung habe es nirgends ausgesehen. „Auf einer Ebene lag vor einem Fahrstuhl ein Wohnungsloser und schlief“, berichtet er weiter.

Obdachlose suchen im Parkhaus Altona Unterschlupf

Und auch auf einem Parkdeck habe er ein Paar angetroffen, dass dort mit Sack und Pack saß. „Und nirgends Schilder, auf zuständige Firmen, die man auf die Missstände hinweisen kann“, so Brech.

Kothaufen und Urin auf dem Boden im Parkhaus des Bahnhofs Altona. Und das ist keine Ausnahme! hfr Foto:

Ein Zustand, den auch die BürgerInitiative Prellbock immer wieder moniert. „Man weiß nicht, wen man anrufen kann in diesen Fällen“, sagt Andreas Müller-Goldenstedt von Prellbock.

Hamburg: Verdreckter Bahnhof Altona beschäftigt Bezirk

Die Bezirksversammlung Altona hat sich auf Antrag von CDU und SPD am Donnerstag erneut mit dem Thema befasst. Die Forderungen: Mit dem Betreiber der öffentlichen Toilette im Mittelgeschoss des Bahnhofs soll gesprochen werden, dass er die Toilette 24 Stunden öffnet.

Das Parkhaus am Bahnhof Altona ähnelt einer öffentlichen Toilette. Florian Quandt Foto:

Außerdem will die Politik mit dem Eigentümer und dem Betreiber des Parkhauses und der Deutschen Bahn darüber verhandeln, dass sie für eine umfassende und wiederholende Reinigung aller verschmutzten Bereiche im Bahnhof, im Parkhaus und in den Zugangsbereichen Sorge tragen.

Kleidungsstücke in den Ecken und ausgelaufene Flüssigkeiten. Florian Quandt Foto:

Zudem soll es einen Runden Tisch geben. Sven Hielscher (CDU): „Daran muss auch ein Vertreter der Deutschen Bahn teilnehmen, damit sie sich auch einmal die Sorgen der Gewerbemieter direkt anhören.“

CDU Altona: Bahn zieht sich von Bahnhof Altona zurück

Hielschers Sorge: Die Bahn zieht sich schon jetzt zu sehr aus dem Bahnhof Altona zurück, weil sie ja später nach Diebsteich umzieht. „Die Instandhaltung lässt zusehends nach, selbst Kleinstreparaturen klappen nicht mehr.“

Überall Dreck, auf dem Boden und an den Wänden. Menschen benehmen sich daneben, gereinigt wird offenbar nicht. Florian Quandt Foto:

Ein Wunsch der Politik wäre auch, am Bahnhof eine Bahnhofsmission zu etablieren und auch mehr Straßensozialarbeiter vor Ort zu haben. Aber das kostet viel Geld. Hielscher: „Aber der Winter steht vor der Tür und da werden noch mehr Menschen kommen und dort Unterschlupf suchen.“