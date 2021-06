Bahnhöfe in Hamburg und Umland: Renovierung! Diese Haltestellen werden schöner

In Hamburg und Schleswig-Holstein werden zahlreiche Bahnhöfe für insgesamt 3,3 Millionen Euro renoviert. Zwölf Bahnhöfe würden modernisiert, weitere 53 Stationen profitierten von kleineren Verschönerungsmaßnahmen. Das hat die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag bekanntgegeben.

In Hamburg etwa bekommen die Zugänge sowie die Rolltreppen der Bahnhöfe Neugraben und Veddel durch eine neue Foliengestaltung eine moderne Optik.

Hauptbahnhof in Hamburg: Das will die Bahn erneuern

Auch die großen Hamburger Bahnhöfe werden aufgehübscht. Am Bahnhof Dammtor und dem Hauptbahnhof sowie in Bergedorf werden Wände, Decken oder Bodenmarkierungen gestrichen und aufgefrischt. Der Hauptbahnhof sowie die Haltestelle Harburg bekommen zusätzliche Abfallbehälter.

An den Bahnhöfen in Schleswig-Holstein ist ebenfalls einiges geplant. Die Haltestellen Bad Schwartau, Bad Oldesloe und Neumünster werden komplett auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Der Husumer Bahnhof erhält neue Holzfenster, eine Instandsetzung und Sanierung der Wände, taktile Brailleschrift an Handläufen und einen neu gefliesten Bodenbelag im Personentunnel.

Bahnhöfe Lübeck, Itzehoe, Flensburg: Das ist geplant

An vielen weiteren Bahnhöfen, wie Lübeck, Itzehoe, Rendsburg und Flensburg sind außerdem Farbanstriche an Decken und Wänden geplant.

Die Renovierungsarbeiten oder energetischen Sanierungen sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Der Bund finanziert die Kosten durch das Sofortprogramm für Handwerksbetriebe. Beauftragt wurden vor allem mittelständische Handwerksunternehmen. (paul)