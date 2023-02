Bauarbeiten über Bauarbeiten: Das ändert sich beim Hamburger S-Bahn-Fahrplan

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es immer wieder zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn – für Pendler kann das ganz schön unübersichtlich werden: Schienenersatzverkehr, geänderte Fahrzeiten, Sperrungen. Hier gibt es die große MOPO-Übersicht.

Gleis-Sperrung in Rissen

In Rissen wird das Gleis 1 nachts bis zum 23. Februar aufgrund von Gleisbauarbeiten gesperrt. Die Züge der Linie S1 in Richtung Wedel fahren deshalb von Gleis 2. Das gilt für jeweils zwischen 21 Uhr und 5.30 Uhr.

Schienenersatzverkehr zwischen Wedel und Rissen

Zwischen Wedel und Rissen fahren zwischen dem 25. Februar (1 Uhr) und dem 26. Februar (Betriebsschluss) Busse statt S-Bahnen in beiden Richtungen. Grund hierfür sind Bauarbeiten am Gleis.

Die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs. Deutsche Bahn Die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs.

Eingeschränkter Fahrplan zwischen Stade und Buxtehude

Zwischen dem 21. Februar (12 Uhr) und dem 24. Februar (12 Uhr) fahren die S3 und der RE5 nur eingeschränkt zwischen Stade und Buxtehude in beiden Richtungen. Mittwoch bis Freitag fährt morgens in jede Richtung ein Bus ohne Halt in Agathenburg und Dollern. Grund hierfür sind Gleisbaurbeiten.

Der geänderte Fahrplan zwischen Buxtehude und Stade Deutsche Bahn Der geänderte Fahrplan zwischen Buxtehude und Stade

Geänderte Fahrzeiten der S3 zwischen Neugraben und Stade

Die S3 fährt zwischen Neugraben und Stade zwischen dem 27. Februar und 26. März (jeweils zwischen 23 Uhr und 5 Uhr) zu geänderten Zeiten. Freitags fährt zwischen Neugraben und Buxtehude ein Bus.

Der geänderte Fahrplan der S3. Deutsche Bahn Der geänderte Fahrplan der S3.

Schienenersatzverkehr zwischen Berliner Tor und Barmbek

Aufgrund der Bauvorbereitung für die S4 kommt es zwischen dem 6. März (1 Uhr) und dem 17. März (1 Uhr) zwischen dem Berliner Tor und Barmbek zum Schienenersatzverkehr. Zudem entfällt die S11 und die S31 fährt nicht zwischen dem Hauptbahnhof und dem Berliner Tor in beiden Richtungen. Die S-Bahn bittet, wenn möglich, auf U-Bahnen auszuweichen. Der Fahrplan wird in Kürze veröffentlicht.

Der Ersatzverkehr zwischen dem Berliner Tor und Barmbek. Deutsche Bahn Der Ersatzverkehr zwischen dem Berliner Tor und Barmbek.

Zusätzliche Fahrten zwischen Pinneberg und Elbgaustraße

Zwischen dem 6. März und 10. März (jeweils von 6 Uhr bis 20 Uhr) sowie zwischen dem 13. März und dem 17. März (jeweils 6 Uhr bis 20 Uhr) wird die S21 zwischen Elbgaustraße und Pinneberg in beide Richtungen verlängert. Grund hierfür sind Bauarbeiten im Regionalverkehr.

Schienenersatzverkehr zwischen dem Berliner Tor und Ohlsdorf

Zwischen dem 17. März (1 Uhr) und dem 19. März (Betriebsschluss) fahren zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf in beiden Richtungen Busse statt S-Bahnen. Zudem fällt die S11 aus. Die S31 fährt nicht zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor in beiden Richtungen. Grund hierfür sind Bauvorbereitungen für die S4. Die S-Bahn bittet, wenn möglich, auf U-Bahnen auszuweichen.

Der Ersatzverkehr zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf. Deutsche Bahn Der Ersatzverkehr zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf.

Der Fahrplan wird in Kürze veröffentlicht. (elu)