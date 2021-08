Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) bei der Deutschen Bahn sorgte auch in Hamburg in den vergangenen zwei Tagen für erhebliche Einschränkungen. Am Mittwochmorgen hat die Gewerkschaft planmäßig ihren Streik beendet – doch weitere könnten folgen.

Das Streikende bestätigten Vertreter beider Seiten nach dem planmäßigen Ende des Arbeitskampfes am Mittwoch um 2 Uhr. Die Bahn erwartet am Mittwoch wieder einen weitgehend normalen Betrieb im Regional- und Fernverkehr sowie bei den S-Bahnen.

S-Bahn Hamburg: Züge fahren wieder weitgehend normal

Kunden sollten sich dennoch vor Fahrtantritt über die Website, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Die S-Bahn Hamburg hatte es am Montag und Dienstag größtenteils geschafft, auf den Hauptlinien S1, S21 und S3 einen 20-Minuten-Takt aufrecht zu erhalten. Die Linien S11 und S2 waren ausgefallen.

Eine Lösung des Tarifkonflikts ist jedoch weiter nicht in Sicht. Die GDL und die Bahn sind sich uneins darüber, wann die Beschäftigten Einkommenserhöhungen bekommen sollen. Weitere Streitpunkte sind eine mögliche Corona-Prämie sowie die Betriebsrenten.

ℹ️ Der Fern- und Regionalverkehr der DB normalisiert sich nach dem GDL-Streik. Es kann am 25.8.2021 noch vereinzelt zu Beeinträchtigungen kommen. Aktuelle Informationen auf https://t.co/rnaSSELCgU und https://t.co/j7vLplli3M #gdlstreik — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) August 25, 2021

Die GDL-Mitglieder fordern eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Weitere Streiks sind daher möglich. (dpa/aba)