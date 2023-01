Nanu, eigentlich standen doch Bäume neben dem C&A-Gebäude und dem Mö-Grill-Imbiss am Barkhof in der Innenstadt und verschönerten die Betonwüste mit etwas Grün. Doch seit vergangener Woche sind die Bäume verschwunden. Und viele Hamburger fragen sich: Was ist da passiert? Auf dem Gertrudenkirchhof wurde gerade ein neuer „Grüner Garten“ für Hamburger eingeweiht – aber nur wenige hundert Meter davon entfernt sind plötzlich nur noch triste Erdlöcher zu finden, wo zuvor noch Bäume standen. Dabei wollen der Senat und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) die Innenstadt doch eigentlich mit mehr Grün aufwerten. Lesen Sie alle Hintergründe mit MOPO+ – jetzt vier Wochen lang testen für 0,99€.

Nanu, eigentlich standen doch Bäume neben dem C&A-Gebäude und dem Mö-Grill-Imbiss am Barkhof in der Innenstadt und verschönerten die Betonwüste mit etwas Grün. Doch seit vergangener Woche sind die Bäume verschwunden. Und viele Hamburger fragen sich: Was ist da passiert?

Auf dem Gertrudenkirchhof wurde gerade ein neuer „Grüner Garten“ für Hamburger eingeweiht – aber nur wenige hundert Meter davon entfernt sind plötzlich nur noch triste Erdlöcher zu finden, wo zuvor noch Bäume standen.

„In der letzten Woche wurden sieben Bäume gefällt“, teilt die Sprecherin des Bezirks Mitte auf MOPO-Nachfrage, was mit den Bäumen passiert sei, mit. Dabei wollen der Senat und Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) die Innenstadt doch eigentlich mit mehr Grün aufwerten.

Bauarbeiten beim C&A-Gebäude: Bäume mussten weichen

In diesem Fall sei die Fällung allerdings erforderlich gewesen, um eine Fläche für die Baustelle um das C&A-Gebäude herstellen zu können – und zwar so, dass die Verkehrssicherheit auf der öffentlichen Fläche gewahrt bleibe, so der Bezirk. Das C&A-Gebäude soll abgerissen werden und einem Bau für Hotel, Gastro und Einzelhandel weichen.

Erhalten bleiben konnten die Bäume demzufolge nicht. „Bei einem Erhalt der Bäume wären Schädigungen dieser durch den Baubetrieb bei einer realistischen Einschätzung unvermeidbar gewesen, so dass die weitere Entwicklungsperspektive für die Bäume als sehr ungünstig einzustufen war“, so die Sprecherin.

Mehr Grün in Innenstadt: Bäume sollen nachgepflanzt werden

28 Jahre waren die fünf gefällten Linden alt, 20 Jahre die Hainbuchen. Nach den Bauarbeiten sollen sie ersetzt werden, so der Bezirk – dann mit verbesserten Standortbedingungen und Entwicklungschancen.

Der Nabu sieht Baumfällungen besonders in der Innenstadt allerdings kritisch. „Wir sehen, dass in der Bilanz mehr gefällt als nachgepflanzt wird“, so die Sprecherin zur MOPO. Zudem könnten neugepflanzte Bäume wegen der heutigen ökologischen Bedingungen in vielen Fällen nicht mehr so groß werden wie ältere Bäume.