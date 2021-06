Baby-Leiche im Wald bei Hamburg entdeckt: Ermittler starten großen DNA-Test

Glinde –

Ein knappes Jahr ist es her, dass Schüler in einem Waldstück in Glinde die Leiche eines Säuglings fanden. Bisher konnten die Eltern des toten Babys nicht ermittelt werden. Mit Hilfe einer DNA-Massenuntersuchung wollen die Ermittler nun versuchen, die Identität des Kindes zu klären.

Am Freitag und Samstag sind etwa 530 Frauen und Mädchen zwischen 13 und 48 Jahren dazu aufgefordert, sich durch die freiwillige Abgabe einer Speichelprobe an der DNA-Reihenuntersuchung zu beteiligen. Diese findet jeweils im Schulzentrum Glinde im Oher Weg statt. Vorab sind die Personen aus dem Nahbereich des Fundorts über die anstehende Untersuchung informiert worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Schüler des Glinder Gymnasiums hatten den leblosen Körper im März vergangenen Jahres in einem Waldstück hinter dem Schulgelände gefunden. Laut Gerichtsmedizin war der kleine Junge etwa zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. Die Ermittler gaben ihm den Namen Leander. Im April letzten Jahres ist Leander beerdigt worden. (dpa/mp)