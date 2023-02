Wer so krass falsch parkt, dass die Polizei ihn abschleppen lässt, muss in diesem Jahr deutlich mehr dafür bezahlen. Dabei waren die Gebühren ohnehin schon hoch: 2022 kostete das Abschleppen bis zu 375 Euro – aktuell müssen bis zu 470 Euro berappt werden. Kommt der Wagen in den Autoknast, so ist es noch teurer. Aber es gibt auch eine überraschende gegenläufige Entwicklung.

Wer so krass falsch parkt, dass die Polizei ihn abschleppen lässt, muss in diesem Jahr deutlich mehr dafür bezahlen. Dabei waren die Gebühren ohnehin schon hoch: 2022 kostete das Abschleppen bis zu 446 Euro – aktuell müssen bis zu 550 Euro berappt werden. Aber es gibt auch eine überraschende gegenläufige Entwicklung.

Die Gebühren sind so stark gestiegen, weil die Polizei die Leistung neu ausschreiben musste und alle Bewerber unter den Abschlepp-Unternehmen deutlich mehr Geld verlangt haben. So kostet allein das Abschleppen in den Autoknast nun zwischen 220 und 375 Euro. Hinzu kommen Verwaltungsgebühren von 70,70 Euro und eine Verwahrgebühr von 104 Euro. Macht satte 550 Euro. Steht der Wagen länger als 24 Stunden dort, bis er abgeholt wird, kommen täglich 15 Euro hinzu.

Wird der Wagen nicht abgeschleppt, sondern nur ein Stück weiter umgesetzt, dann ist es nicht ganz so teuer. Dann werden 143 bis 291 Euro fällig, plus Verwaltungsgebühren von etwa 150 Euro. Die neuen Gebühren gehen aus einer Senatsanfrage des AfD-Abgeordneten Dirk Nockemann hervor.

Hamburg: Platzmangel? 2022 weniger Autos abgeschleppt

Erstaunlich ist, dass trotz des weiterhin bestehenden enormen Parkdrucks im vergangenen Jahr weniger Autos abgeschleppt wurden. In den Autoknast kamen 12.912 Wagen, im Jahr davor waren es mit 15.152 deutlich mehr. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren es 13.576 Autos. Haben die Autofahrer 2022 vernünftiger geparkt? Oder hatte die Polizei nicht so viele Kapazitäten in diesem Bereich eingesetzt?

Vielleicht liegt es am fehlenden Platz! Die Verwahrstelle an der Ausschläger Allee in Rothenburgsort hatte kein Plätzchen mehr frei für Autos. Deshalb gibt es auch seit diesem Jahr eine weitere Verwahrstelle für bis zu 100 Autos beim Flughafen. Die Zahl der Abschleppvorgänge könnte also wieder deutlich steigen.

Gebühren für den Autoknast drastisch gestiegen seit 2023

Bei der Umsetzung von Wagen gibt es bereits eine Steigerung. Im vergangenen Jahr wurden 16.464 falsch geparkte Autos umgesetzt, im Jahr davor waren es 15.348 und 2020 war es ein Spitzenwert von 17.578 Autos.

Weil weniger abgeschleppt wurde, sanken auch die Einnahmen aus solchen Vorgängen bei der Stadt. Beim Abschleppen kamen 7,3 Millionen Euro (2021: 9,8 Mio) zusammen.