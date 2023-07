Ein Überholvorgang, jemand hupt — eine Situation, die eigentlich häufig im Straßenverkehr vorkommt. Bei Neven V.* und Malik R.* führte sie zu einem handfesten Streit, bei dem V. mit der Faust zuschlug und Pfefferspray einsetzte. Vor dem Amtsgericht Wandsbek wurde der Fall am Donnerstag verhandelt — mit so einigen Wendungen.

Ein Überholvorgang, jemand hupt — eine Situation, die eigentlich häufig im Straßenverkehr vorkommt. Bei Neven V.* und Malik R.* führte sie zu einem handfesten Streit, bei dem V. mit der Faust zuschlug und Pfefferspray einsetzte. Vor dem Amtsgericht Wandsbek wurde der Fall am Donnerstag verhandelt — mit so einigen Wendungen.

Gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr lautet die Anklage gegen Neven V. (34). Auf der Anklagebank sitzt ein schlanker Mann mit frisch gebügeltem Karohemd. An einem Juniabend vergangenen Jahres hatte es zwischen ihm und dem Geschädigten Malik R. Ärger gegeben. Beide waren mit ihrem Wagen auf der Rüterstraße in Wandsbek unterwegs. Zu dem, was danach geschah, gibt es verschiedene Versionen.

Streit wegen Autohupe eskaliert

Malik R. behauptet, dass der Angeklagte ihn im Zuge eines Überholmanövers angehupt habe. Die Anwältin von Neven V. bestreitet das. Als nächstes sagt Malik R., dass er aus Ärger ein „Handzeichen” gab. Die Anwältin spricht von einem Stinkefinger. Obwohl Malik R. nicht weiß, dass Neven V. diese Aussage gemacht hat, stellt er vor Gericht sofort von sich aus klar, dass er den Mittelfinger nicht gezeigt haben will.

Die Lage auf der Straße schaukelt sich hoch: Beide halten an, sprechen durch das geöffnete Fenster, fahren weiter und kommen erneut nebeneinander zum Stehen. Neven V. steigt aus dem Wagen und schlägt Malik R. mit der Faust durch das offene Fenster ins Gesicht. Anschließend zieht er Pfefferspray aus seiner Hosentasche und sprüht los.

Faust und Pfefferspray kommen zum Einsatz

Diese beiden Taten gibt Neven V. zu. „Das Pfefferspray hatte ich dabei, weil ich mal von einem Hund gebissen wurde“, sagt er. Seine Anwältin sagt, dass Malik R. ihn vorher als „Pisser” und „Hurensohn” beleidigt und angespuckt habe. Malik R. bestreitet das alles. Nach der Aktion geht Neven V. zurück zu seinem Wagen, weil Malik R. habe zurückschlagen wollen. Der behauptet, dass Neven V. nach seiner Tat flüchten wollte. Neven V. fährt an, Malik R. hält sich an dessen Auto fest, wodurch er ein paar Meter mitgeschleift wird. Eine Platzwunde am Hinterkopf und Schürfwunden sind die Folge.

„Ich schäme mich dafür, wofür ich hier eingeladen wurde“, sagt Neven V. Er entschuldigt sich im Gerichtssaal bei Malik R. Einen Kurs beim Verkehrspsychologischen Dienst hat er bereits absolviert, um sich zu bessern. Für seine Arbeit als Kellner braucht er den Führerschein dringend zurück. Vorbestraft ist er bisher nicht.

Hamburger Gericht: Mildes Urteil und eine Überraschung

Neven V. bietet über seine Anwältin 1500 Euro Schmerzensgeld an, die er in bar dabei hat. In diesem Punkt einigen sich die Anwälte schnell auf einen Vergleich. Weil der konkrete Tathergang undurchsichtig bleibt, sagen mehrere Augenzeugen aus. Am Ende gibt es sogar noch eine Überraschung: „Ich bin wahrscheinlich der Verursacher“, sagt ein 47-jähriger Autofahrer, der hinter den beiden im Stau stand. Er war offenbar derjenige, der damals gehupt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mordversuch: Angriff auf 93-Jährige: Verurteilte Messerstecherin bekommt neuen Prozess

Neven V. wird wegen vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung in einem minderschweren Fall zu einer Geldstrafe von 3600 Euro (90 Tagessätze zu je 40 Euro) verurteilt. In den übrigen Punkten wird er freigesprochen und erhält noch im Gerichtssaal seinen Führerschein zurück. Gericht und Staatsanwaltschaft glauben ihm, dass er vor dem Faustschlag provoziert wurde.

„Sie haben sich massiv um Wiedergutmachung bemüht und Verantwortung für ihr Verhalten übernommen“, sagt die Richterin. Im Gesicht von Neven V. zeigt sich Erleichterung: „Danke. Ich verspreche, ich komme nicht wieder.“

*Namen von der Redaktion geändert