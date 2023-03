Autofahrer als „Ungläubiger“ bezeichnet – und mit Eisenkette attackiert

Er nennt ihn einen „Ungläubigen“, springt gegen das Fahrzeug, spuckt gegen die Fahrertür und attackiert den Mann mit einer Eisenkette: Ein 56-Jähriger muss sich für diesen Exzess ab Donnerstag vor dem Amtsgericht Bergedorf verantworten.

Am Vormittag des 27. August 2021 soll der Angeklagte zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter in der Straße Neuer Weg (Bergedorf) den Geschädigten zunächst beleidigt und als „Ungläubigen“ bezeichnet haben. Als der Mann in sein Auto steigen wollte, sei der 56-Jährige vollends explodiert.

Hamburg: 56-Jähriger greift Mann mit Eisenstange an

Der Angeklagte soll gegen das Auto des Mannes gesprungen sein, gegen die Heckstange getreten und gegen die Fahrertür gespuckt haben. Sein Kompagnon soll sich derzeit vor dem Wagen aufgebaut und den Geschädigten am Wegfahren gehindert haben.

Als das Opfer der Attacke daraufhin wieder ausgestiegen sei, habe der Angeklagte ihn mit einer Eisenkette angegriffen – während der andere mit einer Metallschere einen der Scheinwerfer des Pkws zerschlug.

Ein Zeuge habe das Geschehen bemerkt und griff helfend ein. Das Opfer erlitt Schwellungen und Hautabschürfungen, der Zeuge wurde nicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 1260 Euro.

Der 56-Jährige ist wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung angeklagt. Der Prozess beginnt Donnerstagmorgen. (vd)