Autobahn-Zubringer wird gebaut: Diesem Hamburger Theater droht jetzt das Aus!

Die Corona-Krise hat das kleine PEM Theater so mit Ach und Krach überstanden, doch nun droht der einzigen kulturellen Einrichtung in Rothenburgsort das Aus! Es könnte nämlich der vom Senat gewollten Aufwertung des Stadtteils zum Opfer fallen.

Ausgerechnet der verkehrsgünstige Standort an der Reginenstraße, unweit der Billhorner Brückenstraße, könnte dem kleinen Theater zum Verhängnis werden. Direkt neben dem Flachbau liegt der riesige Verkehrsverteiler Billhorner Röhrendamm, auch „Autobahn-Kleeblatt“ genannt.



Die stadteigene „Billebogen Entwicklungsgesellschaft“ will das überdimensionierte Kleeblatt „rückbauen“. Ziel sei es, hier Büro- und Gewerbegebäude, und eventuell auch Wohnungen zu bauen. Und dann müsste das in einer ehemaligen Lagerhalle residierende Theater weichen, weil am Standort die neue Zufahrt zu Elbbrücken und A255 gebaut werden müsste.

Theater-Leiterin: „Wir lassen uns nicht vertreiben, wir werden uns wehren“

Leiterin des Hauses ist Özlem Winkler-Özkan und die sagt kämpferisch: „Wir lassen uns nicht vertreiben, wir werden uns wehren.“ Schon seit Monaten werde sie hingehalten. Ein passendes Ausweichquartier sei nicht in Sicht.

Theater-Leiterin Özlem Winkler-Özkan und Ehemann Christoph Winkler-Özkan. Florian Quandt Foto:

Seit 2011 wird in dem Theater nach der „Perdekamp'schen Emotions-Methode“ (PEM) gespielt. Aber es wird hier nach dieser Methode auch mit Menschen gearbeitet, die unter Autismus oder Asperger leiden. Das Theater arbeitet im Rahmen der Arbeitsmarktförderung für diese Menschen und bei Weiterbildungs-Kursen intensiv mit dem Jobcenter zusammen. Zusätzlich werden auch jugendliche Straftäter geschult ihre Emotionen zu kontrollieren. Das Theater trägt sich dank dieser vielfältigen Aktivitäten selbst. In Rothenburgsort wird es als Vorzeige-Stadtteil-Projekt gesehen, das auch schon von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) besucht wurde.

„Wir haben einfach über die Jahre ziemlich viel Arbeit und Geld investiert und wollen nicht so einfach übergangen werden,“ so Özlem Winkler-Özkan.