Autobahn-Vollsperrung, Brücken dicht, HSV-Spiel: Verkehrskollaps in Hamburg droht

Am kommenden Wochenende ist wieder einiges los in Hamburg. Verschiedene Versammlungen und Demonstrationen sind angekündigt, und ein Heimspiel des HSV steht an. Ungünstig, dass es zeitgleich auch zu diversen Sperrungen auf den Straßen kommt. Gibt es eine Chance, dem Verkehrschaos zu entgehen?

Die Autobahn 7 wird von Freitag um 22 Uhr bis Sonntag um 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld voll gesperrt.

Die betroffenen Anschlussstellen Heimfeld, Hausbruch, Waltershof, Othmarschen, Bahrenfeld und Volkspark werden zur Einrichtung der Sperrung am Freitag sogar schon ab 21 Uhr gesperrt sein. Die Autobahnauffahrt Hamburg-Othmarschen bleibt zudem bis Montag um 5 Uhr, in Fahrtrichtung Süden, dicht.

Köhlbrandbrücke wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Außerdem ist die Köhlbrandbrücke von Freitag 21 Uhr bis Montag 5 Uhr nicht befahrbar, da Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Entsprechende Umleitungen sind laut Polizei an beiden Sperrungen ausgeschildert.

Darüber hinaus bittet die Polizei, alle Verkehrsteilnehmer, sich über Ausweichrouten zu informieren, Sperrungen weitläufig zu umfahren und wenn möglich auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Besonders für HSV-Fans, die sich am Samstag wegen des Spiels gegen Paderborn auf den Weg zum Volksparkstadion machen, könnte es mit dem Auto eng werden. Die entsprechende Anschlussstelle Volkspark ist dann noch gesperrt. Aber auch Teilnehmer von Demonstrationen, die von außerhalb Hamburgs kommen, sollten ihre Anfahrtsroute überprüfen. (mp)