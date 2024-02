Zehn Tage lang ist diese Autobahn in Hamburg jede Nacht dicht

In Hamburg müssen Autofahrer mindestens zehn Tage lang Einschränkungen auf der A23 in Kauf nehmen. Grund dafür sind Arbeiten an den Lichtanlagen in einem Tunnel.

Die Überleitung der A7 zur A23 in Richtung Heide wird ab dem Tunnel Stellingen in der Zeit vom 12. bis 22. Februar, jeweils Montag bis Freitag, zwischen 21 Uhr und 5 Uhr gesperrt.

A23: Neue LED-Technik für Tunnelanlage

Die Arbeiten sind nötig, weil die Tunnelbeleuchtungen alt und störanfällig sind, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH am Montag in Hamburg sagte.

„Da es keine Ersatzteile mehr gibt und aufgrund des hohen Stromverbrauchs wird in den drei Tunnelbauwerken eine neue LED-Technik verbaut. Wir werden somit nicht nur die Störanfälligkeit beseitigen, sondern auch den Stromverbrauch um rund 93 Prozent senken.“ Die Arbeiten sollen bis zum 2. März abgeschlossen sein.

Eine Umleitung ist über die Anschlussstelle Hamburg-Schnelsen eingerichtet. (dpa/mp)