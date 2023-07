Hamburg ohne frischen Fisch? Das ist wie München ohne Weißwurst – einfach ein bisschen trostlos. Die besten Fischläden in der Stadt haben meist schon eine lange Tradition. Kabeljau schon filetiert zum Zubereiten für Zuhause oder den Lieblingsfisch mit passendem hausgemachten Salat auswählen und vor Ort zum Sofortverzehr zubereiten lassen – die Fischgeschäfte in der Hansestadt machen alles möglich. Hier sind die Lieblingsläden der MOPO.

Fische Hülsen: Eine Eppendorfer Institution

José Ventura kommt aus Portugal und hat Fische Hülsen in Eppendorf nicht nur erhalten, sondern eine Institution aus dem Laden gemacht. Unbedingt die Fischsuppe oder die Lachs-, Seelachs oder Dorschfrikadellen und die hausgemachten Salate probieren!

Fische Hülsen, Erikastraße 68, Eppendorf, Di bis Do 9 bis 17 Uhr, Fr 8.30 bis 18 Uhr, Sa 8 bis 13 Uhr

Wein, Fisch und Salate bei Herr Fischer

Nicht nur Fisch, ganze Mahlzeiten können sich Kunden und Kundinnen bei „Herr Fischer“ in Marmstorf zusammenstellen. Sogar den passenden Wein gibt es im Geschäft. Herr Fischer alias Holger Breitenfeldt räuchert zweimal in der Woche selbst. Wer vor dem Laden essen möchte, sucht sich einen Fisch und den passenden hausgemachten Salat aus – dann kommt alles frisch zubereitet auf den Tisch. Keine Zeit, im Laden zu warten? Auch Einkaufen von zuhause ist möglich: online bestellen unter www.herrfischer.me und den Einkauf dann abholen. Geöffnet ist wieder nach den Sommerferien ab 8. August.

Herr Fischer, Ernst-Bergeest-Weg 57A, Marmstorf, Di bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 8 bis 13 Uhr

Bein Herrn Fischer alias Holger Breitenfeldt gibt es zum Fisch den passenden Wein. Anke Geffers Bei Herrn Fischer alias Holger Breitenfeldt gibt es zum Fisch den passenden Wein.

Fischtheke der Rekorde bei Hagenah

Frischen Fisch gibt es bei Hagenah seit 1892 – die Auswahl an der mit 30 Metern längsten Frischfischtheke in Deutschland groß. Neben Süß- und Meerwasserfischen aller Art liegen Austern und Meeresfrüchte auf Eis. Probieren können Fischfreunde alles im Bistro nebenan.

Hagenah, Schnackenburgallee 8, Altona, Mo bis Fr 8 bis 16 Uhr, Sa 8 bis 14 Uhr

Hagenah verkauft seit 1892 frischen Fisch in Hamburg. Hagenah/hfr Hagenah verkauft seit 1892 frischen Fisch in Hamburg.

Heute mal Hummer bei Breckwoldt’s

Der rote Plastik-Hummer vor der Tür ist nicht zu übersehen. Bei Breckwoldt’s in Blankenese schwimmen aber auch echte Hummer im Becken. Dazu jede Menge Fisch, Räucherware und leckeren Kartoffelsalat gibt es auch.

Breckwoldt‘s, Elbchaussee 531, Di, Do, Fr 8 bis 18 Uhr, Mi 8 bis 16 Uhr Sa 8 bis 13 Uhr

Hummer und andere Delikatessen gibt es bei Breckwoldt in Blankenese. Anke Geffers Hummer und andere Delikatessen gibt es bei Breckwoldt’s in Blankenese.

Das Frischeparadies: Auswahl für Kenner

Kabeljau, Dorade, Blaufelchen oder Skrai – das Frischeparadies hat, was der Fischfreund wünscht. „Am besten freitags vorbeikommen, dann ist die Auswahl am größten“, sagt Ulf Hausmann, Fachmann an der Fischtheke. Nicht vergessen auf den Fliesenspiegel zu schauen, denn der ist ein echtes Kunstwerk.

Frischeparadies, Große Elbstraße 210, Altona, Mo bis Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr

Beste Beratung von Ulf Hausmann im Frischeparadies. Anke Geffers Beste Beratung von Ulf Hausmann im Frischeparadies.

Traditionsladen Kuddel Fisch: Typisch Hamburg

Kleiner Laden mit immer freundlicher Bedienung und bester Auswahl an frischem Fisch, Fischfrikadellen und hausgemachten Salaten: Kuddel Fisch in Billstedt ist ein typischer Hamburger Traditions-Fischladen mit vielen Stammkunden.

Kuddel Fisch, Möllner Landstraße 45, Billstedt, Di bis Do 9 bis 15 Uhr, Fr 9 bis 18 Uhr

Traditionsladen in Tonndorf. Fisch Eichrodt Anke Geffers Traditionsladen in Tonndorf: Fisch Eichrodt

Eichrodt: Fisch auf den Tisch

Vor einigen Jahren hat Claudia Carvalho das Traditionsfischgeschäft Eichrodt in Tonndorf übernommen. Hier können sich Kunden und Kundinnen auf beste Ware verlassen und sich zudem ihren Lieblingsfisch zum Mittag zubereiten lassen.

Eichrodt, Tonndorfer Hauptstraße 76, Tonndorf, Di bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 15 Uhr