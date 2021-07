Ausstellung in Hamburg: Erotik, Krankheit und Tod: Auf den Spuren von Egon Schiele

Egon Schiele: Remixed und Reloaded – Das ist das Thema der Ausstellung „EGON 2020“. Die Annäherung Schieles an Sexualität, Krankheit und Tod war zu seiner Zeit ebenso brisant wie heute. Die moderne Interpretation der expressionistischen Werke zeigen die FY I AM FAMOUS Galerie der Künstler und das Erotic Art Museum ab dem 14. Juni 2020.

Verschmelzung von Vergangenheit und Moderne ist das zentrale Anliegen der Künstler Roman Gilz und Gordan Nikolic. Angelehnt an das polarisierende Werk von Egon Schiele versucht das Künstlerduo den Ansatz des Malers in die heutige Zeit zu übertragen.

Kombiarbeiten aus Fotografie im Stile Egon Schieles werden in „EGON 2020″ ausgestellt



Dabei werden die Fotos des Aktfotografen Gilz vom Maler Nikolic mithilfe von mixed media Technik umgestaltet. Nicht nur die Komposition, sondern auch die besondere Darstellung der verrenkten Modelle, soll an die Bilder des berühmten Expressionisten erinnern.

Gordan vom Künstlerduo „pXXy PORN“ in der Egon-Schiele-Ausstellung. Sun Foto:

Egon Schiele verstarb zusammen mit seiner Frau und seinem ungeborenen Kind vor ungefähr hundert Jahren an der spanischen Grippe, die in ähnlicher Form auch unser heutiges Leben so maßgeblich prägt. Die Idee für die Ausstellung hatten Gilz und Nikolic allerdings schon im Sommer 2018.

Eine Ausstellung – zwei Locations: Ausgestellt wird in der Hafencity und im Zentrum St. Paulis

Interessierte können vom 14. Bis zum 16. Juni eine Auswahl der ungefähr 30 Arbeiten auf einer Vernissage betrachten. Die zwei Locations werden durch einen Shuttle-Service zwischen Hafen-City und der Reeperbahn verbunden. A ngepasst an die Gesundheitslage, können nur vier Personen gleichzeitig die Ausstellung besuchen. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, müssen sich Besucher vorab auf ein verbindliches Zeitfenster festlegen.

Nach der dreitägigen Ausstellungseröffnung wird „EGON 2020“ noch mindestens bis zum Herbst diesen Jahres zu sehen sein.

Erotic Art Museum: Mo-Fr 11-18 Uhr, St. Pauli. Eintritt frei. (vst)

FY I AM FAMOUS Galerie der Künstler: Do-Sa 13-19 Uhr, So bis 18 Uhr, Hafencity, Eintritt frei