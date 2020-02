Konzert von Tini in Hamburg: Ein Disney-Star wird erwachsen

In Europa ist die von allen nur Tini genannte Martina Stoessel hauptsächlich dank der vom Disney Channel ausgestrahlten TV-Serie „Violetta“ bekannt. Für 240 Episoden verkörperte die Argentinierin von 2012 bis 2015 die Titelrolle der international produzierten Telenovela. Dabei sang sie nicht nur das Titellied, sondern auch immer wieder viele andere Lieder. Schließlich spielte sie ein musikalisch hochbegabtes Mädchen auf dem Weg zu einer großen Karriere als Popstar.

Die macht Tini nun auch im echten Leben. Schon 2016 veröffentlichte die in Buenos Aires geborene Stoessel ein erstes Album unter eigenem Namen. Mit „Tini“ landete sie gleich auf der Pole Position der argentinischen Charts. In Deutschland stieg die Scheibe immerhin bis auf Platz sechs. Am 26. Februar kommt das sympathische Gesangs- und Tanzwunder nun zu einem seiner wegen unschlagbarer Latino-Partystimmung weltweit gefeierten Konzerte nach Hamburg.

Tini kommt nach Hamburg und gibt ein Konzert im Docks

Im Docks stellt die mittlerweile 22-Jährige die auf Spanisch und Englisch getexteten Songs ihres zweiten Albums „Quiero Volver“ live vor. Mit so lebendigen Nummern wie „Flores“, dem verträumt-verspielten „Like That“ oder ihrer neuen Single „Fresa“ wird Tini die nasskalte Jahreszeit turbulent aufzuheizen wissen.

Docks: 26.2., 19 Uhr, VVK: 38 Euro, Tel. 4132260