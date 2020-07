„Das größte Wacken aller Zeiten“: Festival findet statt – aber ganz anders als bisher

Wacken -

Metalheads, aufgepasst! Wacken findet statt. Okay, zwar nur digital, aber immerhin. Die Macher des Festivals haben sich einiges einfallen lassen, kündigen „das größte Wacken aller Zeiten“ an. Blind Guardian, In Extremo, Kreator – alle dabei! Und die Zuschauer? Die sollen dank neuester Technik Teil des digitalen Live-Events werden.

Natürlich ist es was anders, wenn Tausende Fans den „Bard's Song“ von Blind Guardian live mitgrölen. Wenn die Anlage einem die Dudelsack-Sounds von In Extremo ins Gesicht bläst, dass die Ohren wackeln. Und auch das Bier schmeckt natürlich besser, wenn's frisch auf dem Gelände gezapft wird. Vom Schlamm-Diven ganz zu Schweigen!

Auch am Start: Sänger und Gitarrist Miland Mille mit seiner Band Kreator. imago/STAR-MEDIA Foto:

Und dennoch: Das „Wacken World Wide“ soll „die geballte Ladung Metal in klassischer Wacken-Manier“ bieten. Dafür sorgen soll ein sogenanntes „Mixed-Reality-Konzept“. Die Bands werden mit Hightech-Kameras live gefilmt, das Ganze dann in einen virtuellen Raum mit LED-Rückwand gestreamt, in dem der Auftritt mit Live-Szenen früherer Festivals gemischt wird.

So lief's vergangenes Jahr beim Wacken: Keine Penis-Party, aber Metal-Spaß

Und die Zuschauer sollen immer wieder live interagieren können, sollen sogar „virtuell direkt vor die Bühne rücken“ dank der ausgereiften Technik. Ob dieses vollmundige Versprechen gehalten wird? Mal schauen. Auf Metaltix.com gibt es schonmal Merchandise und Original Festival-Bändchen. Und live verfolgen kann man das Ganze kostenlos vom 29. Juli bis zum 1. August auf wacken-world-wide.com und bei Magenta TV. (km)