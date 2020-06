An diesem Wochenende: „48h Wilhelmsburg“-Festival präsentiert sich digital

Wilhelmsburg -

Seit elf Jahren zeigen die Elbinseln mit dem „48h Wilhelmsburg“-Festival, was musikalisch in ihnen steckt. Und auch dieses Jahr müssen Musikfans und Kulturbegeisterte nicht darauf verzichten. Unter dem Motto „The show must go online“ wird das Festival schon dieses Wochenende digital stattfinden. Der „Eintritt“ ist frei, dennoch kann man die Musikerinnen und Musiker unterstützen.

So vielfältig und facettenreich Wilhelmsburg ist, so präsentiert sich auch seine Musik. Ein ganzes Wochenende lang spielen Musiker aus Wilhelmsburg und von der Veddel beim „48h Wilhelmsburg“-Festival für ihre Nachbarschaft. Ein buntes Programm, entstanden durch Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und Altersstufen, sorgt trotz Corona für Begegnungen und Solidarität. Es geht musikalisch um die Welt, mit vielen Livestreams, Podcast-Folgen und Wohnzimmer-Konzerten.



„48h Wilhelmsburg“-Festival in Hamburg: Livestreams und Wohnzimmer-Konzerte

Seit mehr als zehn Jahren entwickelt das Netzwerk "Musik von den Elbinseln" gemeinsame Musikprojekte für den lebendigen Stadtteil. Im Rahmen des „48h Wilhelmsburg“-Festivals wird es vom 12. bis zum 14. Juni neben vielen verschiedenen Livestreams auch einige andere Programmpunkte geben. Mit dabei sind unter anderem auch die Minibar, die Deichdiele und das Café Nova.

Trotz Corona haben die „Besucher“ des Festivals die Möglichkeit, ganz besondere Orte der Nachbarschaft kennen zu lernen und zu erleben. Viele Musiker haben bereits im Voraus Konzerte in unterschiedlichen Locations auf der Elbinsel aufgenommen. Diese werden nun, über 48 Stunden verteilt, online gezeigt.

Ein buntes Nachbarschaftsprojekt aus und für Wilhelmsburg

Außerdem wird es verschiedene kleine nachbarschaftliche Innenhof-Konzerte geben. Diese sind jedoch nicht öffentlich zugänglich, sondern nur für die dort lebende Nachbarschaft gedacht.

Dieses Wochenende möchten die Veranstalter und Musiker vor allem eines: Freude bereiten! Mit Musik und Leidenschaft, Klängen aus unterschiedlichsten Kulturen und so gut wie allen Genres, die die Musikwelt zu bieten hat. Trotz neuem Format geht es darum, die Vielfalt der Elbinseln weiterhin zu präsentieren und zu zeigen.



„48h Wilhelmsburg“-Festival: Begegnungen und Solidarität



Natürlich geht es auch darum, die Musikerinnen und Musiker zu unterstützen, die durch Corona und dem Wegfall von Konzerten starke finanzielle Einbußen haben. Deswegen kann jeder mit Hilfe von Spendenformularen bei den jeweiligen Streams unkompliziert unterstützen.

Das Programm und weitere Informationen findet man auf der Seite des Netzwerkes "Musik von den Elbinseln". Dort gelangt mit Beginn des Festivals auch auf die verschiedenen Streams, die sonst auch auf YouTube und TIDE TV gezeigt werden.