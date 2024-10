Festival in Hamburg fällt aus – und startet den Vorverkauf

Das Elbjazz 2025 fällt aus. Die 13. Ausgabe des Festivals wird erst 2026 stattfinden. Die Organisatoren brauchen mehr Zeit, um wirtschaftliche Zwänge und ein ansprechendes Festival Line-Up zu verbinden. Festivaltickets sind trotzdem erhältlich.

Die 13. Ausgabe des Elbjazz wird ins Jahr 2026 verschoben. Nächstes Jahr wird es das Festival nicht geben. Die Gründe: Die Veranstaltung muss wirtschaftlich zukunftsfähig gemacht werden und ein Line-Up präsentieren, das mehr Besucher anlockt. Bei beidem hakt es aktuell. Deswegen nehmen sich die Organisatoren Zeit für eine strategische Neuausrichtung.

Größeres Publikum durch mehr musikalische Offenheit

Das Elbjazz soll ein Crossover-Festival werden, das für alle Musikrichtungen offen ist. Ziel ist, ein jüngeres und größeres Publikum zu erreichen. Seit 2010 ist das Festival Teil der europäischen Jazzszene. Es stand aber seit „jeher für das Überwinden vermeintlicher Genregrenzen“, so die Organisatoren. Besonders in den vergangenen beiden Jahren war so manchem Jazz-Fan der Jazz dabei zu kurz gekommen.

Keine Neuorientierung ohne Headliner

Auch bei der Programmplanung für 2025 habe es erhebliche Schwierigkeiten gegeben. „Die Verpflichtung geeigneter Headliner-Acts aus dem Jazz für 2025 gestaltet sich nahezu unmöglich,“ sagt Festivalleiter Alexander Schulz. „Kompromisse, die unsere musikalische Vision verwässern, sind für uns keine Option. Die Entscheidung für eine Pause gibt uns den Raum, um weiter an unserer Vision zu arbeiten“, hieß es.

Außerdem machen dem Elbjazz höhere Kosten zu schaffen. Zahlreiche Festivals sind ihnen schon erlegen: Logistische Herausforderungen und steigende Produktions-, Programm und Personalkosten.

Kein Festival aber Tickets

Der Vorverkauf für das Elbjazz am 5. und 6. Juni 2026 ist trotzdem gestartet. Aktuell ist das Early-Bird-Ticket erhältlich. Bereits gekaufte Tickets für die Ausgabe 2025 behalten ihre Gültigkeit. Alternativ können die Tickets zurückgegeben werden. (dpa/fv)