Ausstellung in Hamburg: Das ist ’ne echte Kunst: Filmdreh im SM-Studio

Was wäre die Welt ohne Farbe? Dieser Frage gehen jetzt 17 Künstler in einer Gruppenausstellung in der Bunkerhill Galerie nach. „Schwarz Weiß Grau“ lautet das Motto. 15 Künstler aus Norddeutschland und Berlin, eine Belgierin und ein Schweizer zeigen, dass auch eine Darstellung, die nur aus Schwarz und Weiß besteht, ziemlich ausdrucksstark sein kann.

„Es fasziniert mich, Geschichten mit Kontrasten, Strukturen, Licht und Schatten in Schwarz-Weiß zu erzählen“, sagt Michael Flume, der seinen Kurzfilm „The Secret World of Mon-Tresor“ zeigt. Das Besondere: Der Film spielt in einem SM-Studio, zeigt düster-poetische Bilder. „Schwarz-Weiß hat seine eigene Stärke, seinen eigenen Ausdruck“, sagt der Künstler. Flume hat bereits in seinem Film „Puppets“ mit dieser Darstellungsform gearbeitet.

Szenen aus dem Kurzfilm „The Secret World of Mon-Tresor“. flume Foto:

Als er den Auftrag bekam, einen Werbefilm für ein Fetisch-Studio zu drehen, sah er seine Chance: „Ich hatte die Gelegenheit, kreativ in eine ,geheime Welt‘ einzutauchen. Ich gehörte für ein paar Tage zur Familie – eine Ehre als Außenseiter. In ruhigen Zeiten haben wir meine Ideen verfilmt. Übernachten durfte ich im selten gebrauchten ,Egypt Room‘ direkt neben einem Nagelbrett.“

Das Resultat wollte der Schweizer Regisseur eigentlich niemals der Öffentlichkeit zeigen. Doch sein Hamburger Künstlerkumpel Errkaa, Mit-Initiator der Bunkerhill Galerie, überzeugte ihn davon, bei der neuen Ausstellung dabei zu sein.

Übernachtete auch im Fetisch-Studio: Künstler Michael Flume. Peter Grogg Foto:

Außer diesem SM-inspirierten Film gibt es Fotos, Grafiken, eine Performance und weiteres Spannendes zu entdecken. Zum Beispiel eine Installation von überdimensionalen, Mehrschichten-Schwarz-Weiß-Fotos oder eine äußerst minimalistische Arbeit des Hamburgers Emil Kowalczyk. Der hat ein Werk aus einem Zehn-Liter-Eimer Alpina-Weiß gegossen – und damit jegliche Farbe verbannt.

Bunkerhill Galerie: bis 12.3., Mi-So 17-20 Uhr, freier Eintritt, 5. Stock im Bunker an der Feldstraße