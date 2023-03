Ausbruch! Hamburger Klinik führt Corona-Maßnahme wieder ein

In der Schön Klinik in Eilbek ist es zu einem Corona-Ausbruch auf der geriatrischen Station gekommen. Das Krankenhaus erklärte, dass keiner der infizierten Patienten schwer an Covid erkrankt sei. Dennoch hat das Klinikum Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.

Wie das private Krankenhaus der MOPO bestätigte, waren mehrere Personen erkrankt und mussten isoliert werden. Zur Zeit habe sich die Lage aber wieder entspannt. Eine Sprecherin sagte, dass so etwas wahrscheinlich häufiger vorkommen werde, jetzt, wo die Maskenpflicht aufgehoben sei.

Die Schön Klinik hat temporär für die Geriatrie ein Besuchsverbot verhängt, um den Corona-Ausbruch einzugrenzen und den Maßgaben des Hygieneplans in so einem Fall Folge zu leisten.