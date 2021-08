Ausbau in Hamburg beginnt: Diese Stadtteile bekommen jetzt richtig schnelles Internet

Glasfaser-Offensive in Hamburg: Die Deutsche Telekom will bis Ende 2025 540.000 Haushalte mit Glasfaseranschlüssen ausbauen. Damit ist Hamburg nach Berlin das zweitgrößte zusammenhängende Ausbaugebiet in Deutschland. Der Startschuss dafür fiel heute im Hamburger Stadtteil Alsterdorf.

„Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in die digitale Zukunft der Hansestadt Hamburg“, sagt Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher. Da in der Stadt bereits umfangreiche Leerrohrsysteme existieren, trifft die Telekom überwiegend auf günstige Voraussetzungen, um Glasfaserkabel zu verlegen.

Das minimiere laut Angaben des Unternehmens Baustellenlärm und Verkehrseinschränkungen – ganz ohne gehe es natürlich trotzdem nicht.

Hamburg: Diese Stadtteile bekommen jetzt richtig schnelles Internet

„Die Verlegung von tausenden von Glasfaser-Kilometer und Aufstellung von hunderten von Netzverteilern kann nicht ohne Baustellen ablaufen. Baustellen sind fast immer ein Ärgernis für Bürgerinnen und Bürger. Deshalb arbeiten wir sehr eng mit den Hamburger Bezirksämtern und den zuständigen Stellen des Senats zusammen“, sagt Borislav Tadic, Leiter Technik Nord bei der Telekom.

Das könnte Sie auch interessieren: Überall WLAN und höhere Bandbreite: Hamburgs Schulen bekommen jetzt Highspeed-Internet

Derzeit baut das Unternehmen schon in Alsterdorf und im nördlichen Teil von Winterhude. Die ersten rund 30.000 Haushalte können bereits schnelle Glasfaser-Produkte bestellen.

Die Bauarbeiten konzentrieren sich zunächst auf die Verlegung der Leerrohre zu den Häusern und Gebäuden. Sobald die erforderlichen Genehmigungen der Eigentümer und Vermieter vorliegen, werden in die Rohre die einzelnen Glasfaserleitungen in die Häuser und Gebäude gelegt.

Glasfaser-Ausbau in Hamburg: 2022 folgen weitere Stadtteile

2022 geht es laut Telekom mit rund 60.000 Haushalten in folgenden Hamburger Stadtteilen weiter: Im südlichen Teil von Winterhude mit den Gebieten „Goldbek-Nord“ und „Jarrestadt“, Eppendorf Süd und Kellinghusenstraße, im Norden von Hoheluft-Ost, Harvestehude sowie im Osten von Lokstedt und Bergedorf. Die Ausbaugebiete ab 2023 seien aktuell noch in der Planung.

Wer sich bis zum 31. Dezember 2021 für einen Glasfaser-Tarif der Telekom entscheidet, bekomme den Hausanschluss kostenfrei. (mhö)