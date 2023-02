Partner gesucht! Nach dem Aus der rot-grünen Koalition in Hamburgs größtem Bezirk Wandsbek muss eine neue Mehrheit her. Einiges spricht für eine Zusammenarbeit mit der FDP, doch dafür verlangen die Liberalen Kompromisse beim Thema Bauen und Verkehr. Jetzt kommt es darauf an, wie weit die Grünen bereit sind, zu gehen.

Partner gesucht! Nach dem Aus der rot-grünen Koalition in Hamburgs größtem Bezirk Wandsbek muss eine neue Mehrheit her. Einiges spricht für eine Zusammenarbeit mit der FDP, doch dafür verlangen die Liberalen Kompromisse bei den Themen Bauen und Verkehr. Jetzt kommt es darauf an, wie weit die Grünen bereit sind zu gehen.

Am Sonntagabend haben sich SPD und Grüne getroffen, um zu besprechen, mit welcher Fraktion man über eine Koalition verhandeln will. Die SPD hat bereits Sondierungsgespräche mit CDU, Linken und FDP geführt. Nötig ist die Suche nach einem Dritten im Bunde, weil die Grünen-Fraktion ein Mandat verloren hat und die rot-grüne Koalition damit ihre hauchdünne Mehrheit los ist.

Bezirk Wandsbek: Der Ball liegt bei den Grünen

„Bisher haben nur wir mit den anderen Fraktionen gesprochen”, sagt Marc Buttler, SPD-Fraktionschef in Wandsbek, auf MOPO-Anfrage. Zu den Inhalten der Gespräche wollte er sich nicht äußern. „Ein Ergebnis gibt es noch nicht“

Der Ball liegt jetzt bei den Grünen. „Wir müssen zuerst weitere Sondierungsgespräche führen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Julia Chiandone. Es gebe dabei kein Thema, über das die Grünen nicht bereit seien zu verhandeln. Chiandone sprach sich für eine Koalitionslösung aus. Aber „eine Koalition, in der man sich selbst verliert, würde niemand von uns eingehen.“ Bis Ende des Jahres werde man aber voraussichtlich eine Lösung gefunden haben.

CDU Wandsbek will kein „Steigbügelhalter” sein

Übrig sind allerdings nur noch FDP und Linke. Der CDU-Kreischef Dennis Thering teilte am Montag mit, die SPD suche „nur ein Anhängsel für ihre gescheiterte rot-grüne Koalition. Das ist mit uns nicht zu machen.“ Die CDU sei kein „Steigbügelhalter für eine Koalition ohne Mehrheit“.

Eine Ampel-Koalition mit der FDP gilt aktuell als wahrscheinlichstes Szenario. „Es könnte sich dann auch einiges im Bezirk verändern“, sagt Birgit Wolff, FDP-Fraktionschefin zur MOPO. Ein Erstgespräch mit der SPD sei zumindest „nicht unkonstruktiv“ gewesen. Die Linke zum Gespräch mit den Sozialdemokraten: „Die SPD war freundlich, aber sie brauchen schließlich auch jemanden”, so Fraktionschefin Anke Ehlers.

Rot-Grün in Wandsbek muss Koalitionspartner finden

Kernthemen der Gespräche seien laut der FDP das Bauen, Wohnen und die Verkehrspolitik. Auf konkrete Projekte wollten alle Fraktionschefs nicht eingehen. Was auf dem Tisch liegen könnte, wären etwa der Umbau der Rodigallee oder des Berner Heerwegs, über die es bereits öffentliche Debatten gab. Jetzt stehen die Gespräche mit den Grünen an: „Falls wir zusammenkommen sollten, müssten die Grünen bereit sein, dieselben Punkte zu verändern“, so FDP-Fraktionschefin Wolff.

Sollte es Rot-Grün nicht gelingen, einen weiteren Koalitionspartner an Bord zu holen, müsste in der Bezirksversammlung künftig mit wechselnden Mehrheiten regiert werden. SPD und Grüne wollen das vermeiden. Für die SPD stünde auch die Besetzung des Bezirksamtsleiterpostens mit einem Genossen auf dem Spiel.

FDP und Linke verhalten sich entspannter: „Es muss sich nicht zwingend eine Koalition finden”, sagt Wolff. Ehlers meint, die Linke würde wechselnde Mehrheiten „im Prinzip auch gut finden“, da sie sich damit stärkere inhaltliche Debatten erhoffe.