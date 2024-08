Seit knapp vier Jahren steht das Parkhaus an der Neuen Gröningerstraße mitten in der Hamburger Altstadt inzwischen schon leer. Die Genossenschaft „Gröninger Hof“ will die Flächen in günstige Wohnungen umwandeln sowie Platz für Kunst und Gastronomie schaffen – und bekam dafür auch kürzlich wieder eine große Finanzspritze von der Stadt. Wann geht es los mit den Abbrucharbeiten, wie teuer wird die Miete sein und warum mussten die ursprünglichen Pläne zum Teil noch einmal komplett über den Haufen geworfen werden?