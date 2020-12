Aus nach 41 Jahren: NDR stellt Traditionssendung ein

Ende einer Ära: Nach mehr als 40 Jahren stellen NDR und WDR zum Jahresende die Kultsendung „Berichte von heute" ein.

Die letzte Ausgabe wird am 30. Dezember ausgestrahlt. Das bestätigte eine NDR-Sprecherin in Hamburg am Freitag. Zuvor hatte der WDR vom Ende der Zusammenarbeit bei dem Traditionsformat berichtet, das spätabends auf NDR Info, NDR1 und WDR5 läuft.

Aus für NDR-Kultsendung: Seit 1979 lief „Berichte von heute"

Künftig soll auf NDR Info und WDR5 die mehrstündige „ARD-Infonacht" ausgestrahlt werden. Seit 1979 hatten die beiden Rundfunkanstalten das Publikum werktags mit diesen Worten begrüßt: „Es ist 23.30 Uhr. Hier sind der Norddeutsche und der Westdeutsche Rundfunk."

Die Reihenfolge der Sender wechselt je nach Federführung jede Woche. Danach folgen die Erkennungsmelodie „Wade in the Water" des Ramsey Lewis Trio, der Name der Sendung und 30 Minuten Informationen. (mp)