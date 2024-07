Die schmerzvolle Woche im Monat steht an. Routinegang in die Apotheke. „Buscopan Plus bei Schmerzen und Krämpfen im Bauchbereich“, so der etwas sperrige Titel auf der grünen Verpackung des Medikaments meiner Wahl. Als ich der Apothekerin meinen Wunsch vortragen will, fällt mein Blick auf das Produkt daneben. Dasselbe in Pink, könnte man sagen: Neben der Farbe unterscheidet sich die Verpackung nur durch den Zusatz „…& bei krampfartigen Regelschmerzen.“