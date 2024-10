Es war eine Schocknachricht für die 80 Mitarbeiter in Barmbek: Ihr Standort soll schon in ein paar Monaten ersatzlos dichtgemacht werden. Die Gewerkschaft Verdi kündigt an, sich für die Beschäftigten einzusetzen. Die Post-Tochter macht den von der Kürzung betroffenen Belegschaft zwar ein Angebot – erntet damit aber nur Kopfschütteln.