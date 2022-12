Yunsheng Huang (64) ist ein Meister seines Fachs – und nicht leicht zu ersetzen. Seit 2018 arbeitet er im „Peking-Enten-Haus“ am Laufgraben in Rotherbaum. Doch nun läuft die Aufenthaltsgenehmigung des chinesischen Kochs ab – und das Restaurant steht kurz vor dem Aus.

Hamburg, New York, Tokio und Peking – nur hier gibt es Restaurants, die sich auf das Traditionsgericht Peking-Ente spezialisiert und eine offizielle Lizenz aus China haben. Das besondere Rezept ist mehr als 500 Jahre alt, ein Relikt aus Kaiserzeiten. Doch dem Hamburger „Original Peking-Enten-Haus“ droht das Aus: Der Koch der Spezialität muss nach China zurück.

Yunsheng Huang (64) ist ein Meister seines Fachs – und nicht leicht zu ersetzen. Seit 2018 arbeitet er im „Peking-Enten-Haus“ am Laufgraben in Rotherbaum. Doch nun läuft die Aufenthaltsgenehmigung des chinesischen Kochs ab – und das Restaurant steht kurz vor dem Aus.

Hamburg: Koch des „Peking-Enten-Hauses“ muss Deutschland verlassen

Ausländische Fachkräfte, die wie Huang nicht aus der EU stammen, dürfen laut Arbeitsgesetz als Spezialitäten-Köche maximal vier Jahre in Deutschland bleiben. Das Restaurant habe bereits Anfang 2021 einen Antrag auf einen unbefristeten Arbeitsaufenthalt gestellt – doch bis jetzt wurde dieser nicht genehmigt, berichtet Ning Hu (42), einer der Geschäftsführer des Restaurants. Die Aufenthaltserlaubnis von Huang läuft am 5. Mai ab.

Inhaber Ning Hu (l.) fürchtet, das Restaurant schließen zu müssen, wenn Meisterkoch Yunsheng Huang (r.) geht. / Patrick Sun Inhaber Ning Hu (l.) fürchtet, das Restaurant schließen zu müssen, wenn Meisterkoch Yunsheng Huang (r.) geht.

„Nach dem Weggang von Herrn Huang würden wir den Laden schließen müssen und Insolvenz beantragen“, sagt Hu. Außer natürlich, man fände eine Übergangslösung.

Peking-Ente: Mangel an Köchen in Deutschland und China

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Nur wenige Chefköche können, was Herr Huang kann. Hier in Deutschland sei derzeit kein Ersatz für den Küchenmeister zu finden, so der Geschäftsführer. Hinzu komme die Pandemie und ein veränderter Arbeitsmarkt in China. „Es ist wesentlich schwieriger geworden, qualifizierte Köche zu finden als noch vor 20 Jahren.“

Das könnte Sie auch interessieren: Gutes Bio-Essen für 2,60 Euro kochen? Wie geht das denn?

Die Peking-Ente wird traditionell mit Ingwer und Honig präpariert und in einem Spezialofen geröstet. Sie wird am Tisch zerteilt und mit chinesischem Fladenbrot serviert.

Das Restaurant in Hamburg hat sich auf dieses Highlight der chinesischen Küche spezialisiert. Doch: „Alle vier Jahre müssen wir unseren Chefkoch auswechseln, uns wieder auf die Personalsuche machen und beten, dass wir einen finden“, fasst Hu die Situation zusammen. So könne man kein Restaurant führen.