Blank gewienerte Theke, holzvertäfelte Wände und schummriges Kronleuchter-Licht: In „Erika’s Eck“ ist die Zeit seit den 70er Jahren stehen geblieben. Für viele ist die Kneipe an der Sternstraße mit ihren großen deftigen Menüs eine Konstante. Jetzt wird das Lokal auf einer Online-Plattform angeboten. Was ist da los?