Aurubis will dreistelligen Millionenbetrag in Hamburg investieren

Hohe Strompreise, schwache Konjunktur, kaum Fachkräfte: Kupferproduzent Aurubis lässt sich von all diesen Problemen nicht abschrecken. Der Konzern mit Sitz auf der Veddel investiert einen dreistelligen Millionenbetrag in sein Stammwerk.

Schon in wenigen Wochen soll der Bau der neuen Recyclinganlage beginnen und rund 190 Millionen Euro kosten. Im nächsten Jahr ist ein weiterer dreistelliger Millionenbetrag eingeplant, um die Anlagen auf Wasserstoff umzurüsten. Zuerst hat der NDR über die Aurubis-Pläne berichtet.

Teure Investition: Aurubis baut Werk in Hamburg aus

Aurubis sei der größte Stromverbraucher in Hamburg, sagte Unternehmenschef Roland Harings. Der Strom in Deutschland sei für die Industrie dreimal so teuer wie in Skandinavien oder den USA. Dennoch habe sich Aurubis für die Investitionen entschieden, um klimaneutral zu werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Aurubis fassungslos nach gigantischem Metall-Betrug: Gewinn und Rendite vor Einbruch

Währenddessen gehen die Ermittlungen zu einem Betrug mit hochwertigen Metallen im Wert von mehr als 150 Millionen Euro weiter. Harings vermute, dass auch eigene Mitarbeiter:innen daran beteiligt waren. Bisher wurden jedoch noch keine Verdächtigen festgenommen. (fbo)