Auktion in Hamburg: Rolle im „Großstadtrevier“ und Loge für Depeche Mode

Wer immer schon einmal in der Fernsehserie „Großstadtrevier“ mitspielen oder mit Freunden zu einem Depeche Mode-Konzert gehen wollte, der sollte sich an einer Benefiz-Versteigerung in Hamburg beteiligen.

Als Komparse in der ARD-Serie „Großstadtrevier“ mitspielen, mit elf Freunden in einer Konzertloge Depeche Mode live erleben, einen Goldanhänger der verstorbenen Schauspielerin Nadja Tiller tragen: Solche Erlebnisse und Gegenstände werden noch bis Donnerstag in einer Benefizauktion des Vereins Hamburg Leuchtfeuer versteigert. Der Verein unterstützt schwer und chronisch kranke sowie sterbende und trauernde Menschen und deren Angehörige.

Unter den Hammer für den guten Zweck kommen auch ein pompöses, von Victoria Swarovski getragenes Kleid, der Besuch eines Konzertes in der Elbphilharmonie, die Besichtigung eines Hafenbahn-Stellwerkes sowie antike Gegenstände des Großseglers „Rickmer Rickmers“. Die Auktionen enden am Donnerstagabend (30.11.) um 19 Uhr.

Benefiz-Auktion in Hamburg: Komparsenrolle im „Großstadtrevier“

„Das sind alles Sachen, die vor allem für Fans spannend sind“, sagte ein Leuchtfeuer-Sprecher. Zuletzt waren für die Zwölf-Personen-Loge für das bereits ausverkaufte Depeche-Mode-Konzert schon mehr als 3000 Euro geboten worden. Eine Rolle im „Großstadtrevier“ lag bei etwa 350 Euro.

Gleichzeitig hat der Verein auch Benefizverkäufe im Levantehaus organisiert. Dabei werden nicht nur Teddys zugunsten des Vereins verkauft. Es gibt auch verschiedene Kunstwerke und Foto-Serien, die einst in einem Hamburger Luxushotel an den Wänden hingen. (dpa/mp)