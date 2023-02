Frisch renoviert lädt die Bartholomäus-Therme in Barmbek-Süd zum entspannten Baden und Saunieren in Jugendstil-Architektur ein. Wechselnde Lichtstimmungen sorgen in der Media-Sauna für Entspannung und in der Kaminsauna flackert sogar ein echtes Feuer.

Den Alltag für eine kurze Zeit vergessen, sich einfach nur entspannen und wohlfühlen: Dafür sind die Thermen und Bäder in Hamburg die beste Adresse. Schwimmen, saunieren oder im Solebad floaten — das ist wie ein kleiner Urlaub vor der Haustür. Trotz Energiekrise bleiben alle Bäderland-Thermen und Schwimmbäder in Hamburg vorerst geöffnet – auch wenn die Öffnungszeiten angepasst und die Wassertemperatur gesenkt werden. Hier sind unsere Lieblingsthermen:

Nur für Erwachsene

Bartholomäustherme, Bartholomäusstraße 95 (Barmbek-Süd)

Sauna mit (Jugend-)Stil

Auch das Holthusenbad in Eppendorf, erbaut 1914, ist ein Jugendstilbad. Die Saunen im Stil der 20er Jahre lassen den Alltag schnell vergessen. Auch wenn das Außenschwimmbad zurzeit geschlossen ist, können Besucher im Hallenbad ihre Bahnen ziehen.

Holthusenbad, Goernestraße 21 (Eppendorf)

Bali in Glinde

Dreizehn Saunen in einer parkähnlichen Anlage im Stil eines balinesischen Dorfes, dazu ein Wellness-Hotel für alle, die länger bleiben möchten. Das neue Vabali-Spa lädt zu einem erholsamen Kurzurlaub nach Glinde ein.

Vabali, In der Trift 1 (Glinde)

Im Wasser mit Dinos

Saunieren über den Dächern von Altona: Das Festland hat eine große Sauna-Auswahl und eine Sonnenterrasse mit Ausblick. Schwimmer können ihre Bahnen ziehen und Kinder lieben das 900 Quadratmeter große Dino-Bad mit (fast) echten Sauriern.

Festland, Holstenstraße 30 (Altona-Altstadt)

Schweben im Solebad

Abschalten und treiben lassen, das geht am besten im Kaifu-Solebad. 2016 wurde dieser Teil des 120 Jahre alten Kaifu-Bades aufwendig restauriert. Also: Einfach mal schweben statt schwimmen und danach in der Sauna oder auf den gemütlichen Liegen vom Nichtstun ausruhen.

Kaifu, Hohe Weide 15 (Eimsbüttel)

Wärme im Grünen

Die Umgebung des Parkbades ist ein Erlebnis für sich: Besucher haben das Gefühl, inmitten eines grünen Parks zu schwimmen – vor allem im beheizten Ganzjahresfreibad. Im Saunagarten mit Teichanlage geht es ruhig und gemütlich zu. Kinder dürfen auf dem Wasserspielplatz „Taka Tuka Kinderland“ zwischen Piratenschiff und wasserspritzender Krake toben.

Parkbad, Rockenhof (Volksdorf)

Alles am Fluss

Direkt an der Bille gelegen finden Gäste in den verschiedenen Saunen des Billebades in Bergedorf ihre Wohlfühltemperatur. Den schönsten Panorama-Ausblick gibt es dazu in der Finnischen Sauna. Besonders ruhig wird es auf der Galerie, der Dachterrasse oder im wohltemperierten Sprudelbecken.

Billebad, Reetwerder 25 (Bergedorf)

Schweden lässt grüßen

Schweden? Nein, Harburg! Das rote Gebäude des Midsommerlandes mit Grasdach könnte tatsächlich in Skandinavien stehen. Zu den Highlights gehören neben dem Wildwasserkanal und der Rutsche der Saunabereich und das 34 Grad warme Thermenbecken mit Massagedüsen und Sprudelliegen.

Midsommerland, Gotthelfweg 2 (Harburg)