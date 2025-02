Sie sind zu alt, um auf die Straße zu gehen. Aber sie haben eine klare Haltung: Mehrere Bewohner des Seniorenheims am Wiesenkamp in Volksdorf haben eine Plakat-Aktion gestartet, um vor der AfD und den Gefahren von Rechts zu warnen. Ihre Schilder halten sie auf Instagram in die Höhe.

Berbe Westphalen ist 90 Jahre alt. „Ich bin nicht mehr mobil. Zu einer Demo kann ich nicht mehr gehen“, sagt sie traurig. Dennoch wollten sie und einige ihrer Mitbewohner der Residenz am Wiesenkamp gerne etwas tun, um vor dem zu warnen, was sie selbst als Kinder erlebt haben. So wurde die Idee zu der Plakat-Aktion geboren.

90-Jährige erinnert sich an ihre Kindheit während der NS-Zeit – und warnt vor den Gefahren von Rechts