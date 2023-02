Fast 26.000 „Bike + Ride”-Stellplätze gibt es inzwischen in Hamburg, aber werden die auch genutzt? Die Auslastung von Hamburgs großem Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße (Eppendorf) lässt jedenfalls weiterhin zu wünschen übrig, das geht aus einer aktuellen Senatsanfrage der CDU hervor. Aber die Stadt plant bereits weitere Stellplätze – die auch wieder einiges an Steuergeldern kosten werden.

Allein im Jahr 2022 wurden 750 neue „Bike + Ride”-Abstellplätze für Fahrräder geschaffen – für 1,76 Millionen Euro. Im Jahr 2023 sollen 1200 Stellplätze hinzukommen und mehr als 750 weitere Plätze modernisiert werden.

Das sagt der Senat zur Auslastung der Rad-Stellplätze

Für eine neue Anlage bewegen sich die Kosten nach Angaben des Senats in einer Spanne von „rund 70.000 bis rund 740.000 Euro” pro Standort. Die Jahresabschluss für die Einnahmen durch die Anlagen sei für 2022 noch nicht genehmigt. Für 2023 werde mit 153.000 Euro netto gerechnet.

Wie stark die Plätze überhaupt ausgelastet sind, lässt sich bislang nicht genau ermitteln. Für die 3000 Mietplätze gibt es noch keine Übersicht über die Gesamtauslastung, für die freien Standorte gibt es bislang gar keine Zahlen. Immerhin: „Eine Erfassung der Belegung der frei zugänglichen Bike+Ride Plätze an allen Standorten für eine aktuelle Gesamtübersicht ist noch in diesem Jahr vorgesehen”, so der Senat.

So steht es ums Fahrradparkhaus Kellinghusenstraße

Einzig zum Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße, das vom Steuerzahlerbund schon mehrfach in das „Schwarzbuch der Steuersünden“ aufgenommen wurde, gibt es Zahlen. Nach Angaben des Senats ergab die Auslastung Ende Dezember 2022: Im kostenpflichtigen Bereich waren 49 von 145 Plätzen vermietet. Im kostenfreien Bereich wurden durchschnittlich täglich etwa 60 Räder abgestellt, bei einer Kapazität von 392 Plätzen.

Trotzdem gibt man sich zufrieden: „Der Senat geht von einer weiter steigenden Nachfrage im Zuge der Realisierung der Mobilitätswende aus”, heißt es. Schließlich habe sich die Auslastung im Bereich des öffentlichen Fahrradparkhauses seit Januar 2022 verdoppelt und die Zahl der Vermietungen um gut zwei Drittel gesteigert.

CDU: Fahrradparkhaus ist „ungenutztes Millionengrab”

Der CDU-Verkehrsexperte Richard Seelmaecker sieht das anders: Das Fahrradparkhaus an der Kellinghusenstraße sei weiterhin ein „ungenutztes Millionengrab” für den Hamburger Steuerzahler. Rund drei Millionen Euro hatte die Stadt einst dafür ausgegeben.

Auch von der Planung tausender weiterer Stellplätze hält er nichts: „Pure Ideologie, denn der Senat weiß, dass völlig offen ist, ob Angebote jemals genutzt werden. Denn: Die Auslastung freier Stellplätze, immerhin knapp 90 Prozent aller Stellplätze des B+R Systems, wurde überhaupt noch nie gemessen.” Hamburg werde „unter Zwang zur provinziellen Fahrradstadt umgebaut”. (abu)