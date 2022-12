Rund 21.000 Luftfilter hat die Stadt Hamburg bestellt, um damit rund 10.000 Klassen- und andere Unterrichtsräume in den staatlichen Schulen auszustatten. Je nach Größe werden die Räume mit zwei bis drei Geräten bestückt, so der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, zur MOPO. Bisher wurden 18.990 Luftfilter und damit 93 Prozent geliefert.

Lange wurde über ihre Anschaffung diskutiert, im Sommer gab Schulsenator Ties Rabe (SPD) endlich grünes Licht: Neben den üblichen Corona-Regeln und Masken sollen auch mobile Luftfilter Schüler und Lehrer in den Klassenräumen vor dem Virus schützen. Angesichts der stetig steigenden Zahlen und der neuen Omikron-Variante ein wichtiger Baustein. Doch noch wurden nicht alle Hamburger Schulen beliefert. Warum dauert das so lange?

Corona: Zwölf staatliche Schulen in Hamburg haben noch keine Filter

Zuvor hatten sich einzelne Schulen selbst um die Filter gekümmert. Von den 370 staatlichen Schulen sind damit derzeit zwölf Schulen (drei Prozent) nicht mit Filtern versorgt. Der Grund sind Lieferschwierigkeiten: „Einige namhafte Hersteller haben ihre Lieferzusagen leider trotz mehrfacher Ermahnung nicht eingehalten“, so Albrecht.

Nach MOPO-Informationen sollen in dieser oder in der nächsten Woche mindestens einige der lang ersehnten Filter allerdings endlich geliefert werden. Eine Hamburger Schule wird das wohl besonders freuen: Wegen eines Fehlers beim Ausfüllen des Bestellformulars war sie bislang leer ausgegangen. Nach MOPO-Informationen wurde der Fehler erst Ende Oktober bemerkt, als auch andere Bundesländer für ihre Schulen Filter bestellten. Daher musste die Schule nun wochenlang warten.

Nach Angaben der Schulleitung kam es aber zu keinem Ausbruchsgeschehen in der Schule, auch nachgewiesene Ansteckungen in den Klassenzimmern habe es nicht gegeben. Seit dem Ende der Herbstferien wurden an dieser Schule acht vereinzelte Corona-Fälle bekannt. Zur Einordnung: Laut dem aktuellen Corona-Briefing der Stadt von vergangenem Dienstag wurden allein in der Kalenderwoche 46 unter den 6- bis 14-jährigen Hamburgern 727 Corona-Fälle gemeldet, bei den 15- bis 19-Jährigen waren es 219.